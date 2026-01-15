Już dziś debata o relacjach polsko-ukraińskich, Wołyniu, ekshumacjach i banderyzmie

Już w czwartek w Warszawie w Centrum Kształcenia Młodzieży "Kuźnia" odbędzie się debata o relacjach polsko-ukraińskich! Będziemy rozmawiać m.in. o pamięci ofiar ludobójstwa, kulcie banderowskich zbrodniarzy i blokadzie ekshumacji. Do panelu dyskusyjnego zaprosiliśmy przedstawicieli środowisk patriotycznych, w tym kresowych, a także wybitnych badaczy tematyki i publicystów.

Debata odbędzie się w najbliższy czwartek, 15 stycznia 2026 roku, o godz. 19:00 w Centrum Kształcenia Młodzieży "Kuźnia" przy ul. Stawki 4B w Warszawie.

Stosunki polsko-ukraińskie. Debata z udziałem Łukasza Warzechy

W debacie wezmą udział:

Zdzisław Żurowski, świadek zbrodni OUN-UPA w miejscowości Janowa Dolina na Wołyniu;

dr Michał Siekierka, wiceprezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu; dr Krzysztof Kawęcki, politolog, prezes Stowarzyszenia Stowarzyszenia "Wiara i Czyn";

Leszek Żebrowski, publicysta historyczny;

Łukasz Warzecha, publicysta "Do Rzeczy".

Czytaj też:

Były ambasador Ukrainy: Mam wątpliwości czy Szuchewycz był zbrodniarzemCzytaj też:

Kamraci odpowiedzieli na słowa Bojke o banderyzmie. "Ja ci współczuję"Czytaj też:

Swastyki, banderyzm, Kolumbijczycy. Ochotnik szczerze o okrucieństwie wojny