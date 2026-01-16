Bomba w górę!

Z PÓŁDYSTANSU Wprawdzie do rozpoczęcia kolejnego sezonu wyścigów konnych na Służewcu pozostały jeszcze niemal trzy miesiące, lecz pojawił się już jego nieformalny zwiastun. I to w kinach!

Mam na myśli film zatytułowany „Wielka Warszawska” (taką nazwę nosi też bodaj najsławniejsza gonitwa wierzchowców w Polsce). Habent sua fata fabulae, może rzec parafrazując powiedzenie przypisywane Terencjuszowi Maurusowi. Bowiem scenariusz obrazu powstał jeszcze w ubiegłym… tysiącleciu! Jan Purzycki stworzył go celem dopełnienia swojego tryptyku, powiedzmy, hazardowego.