Polaków zapytano o Trzaskowskiego i Nawrockiego. Pierwszy taki sondaż

Pracownia Opinia24 przeprowadziła na zlecenie Radia Zet sondaż, w którym zadano respondentom dwa pytania: "Jak chętnie zagłosowałby Pan/Pani na Rafała Trzaskowskiego?" oraz "Jak chętnie zagłosowałby Pan/Pani na Karola Nawrockiego?".

Ankietowani mieli do wyboru sześć odpowiedzi: "Bardzo chętnie, jestem w pełni przekonany/przekonana do tego kandydata", "Raczej chętnie, jest OK", "Zagłosuję, choć niechętnie", "Jeszcze rozważam go, nie mówię tak ani nie", "Jestem nieprzekonany/nieprzekonana, raczej nie zagłosuję", "Zdecydowanie nie zagłosuję, wykluczam to".

Trzaskowski czy Nawrocki? Który z kandydatów wzbudza większość niechęć?

Jeśli chodzi o Trzaskowskiego, 32 proc. respondentów zadeklarowało, że bardzo chętnie zagłosuje na niego, 13 proc. – raczej chętnie, 6 proc. stwierdziło, że zagłosuje, choć niechętnie, 7 proc. przyznało, że jeszcze rozważa oddanie na niego głosu, a 7 proc. raczej na niego nie zagłosuje. 36 proc. zapowiedziało natomiast, że zdecydowanie na niego nie zagłosuje i że wyklucza taką opcję.

W przypadku Nawrockiego 24 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi: "bardzo chętnie, jestem w pełni przekonany do tego kandydata", 15 proc. wskazało, że raczej chętnie na niego zagłosuje, 10 proc. – zagłosuje, choć niechętnie, 7 proc. przyznało, że jeszcze rozważa oddanie na niego głosu, a 4 proc. raczej na niego nie zagłosuje. Natomiast 41 proc. zdecydowanie na niego nie zagłosuje i wyklucza taką opcję.

Wyniki sondażu

Sondaż został przeprowadzony w dniach 23-26 maja na reprezentatywnej próbie 1021 Polaków w wieku 18 lat i więcej metodą wywiadu telefonicznego (CATI) oraz internetowego (CAWI). W badaniu uczestniczyły osoby deklarujące, że będą głosować w drugiej turze wyborów prezydenckich 1 czerwca. Wyniki sondażu zostały zaokrąglone i podane bez miejsc po przecinku.