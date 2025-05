Akcja ABW w byłym studiu TV Republika? "Nadużycie i manipulacja"

Telewizja Republika poinformowała, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszła do studia telewizyjnego, które stacja wynajmowała na początku tego roku. "Funkcjonariusz od razu zapewniał, że akcja ABW nie jest związana »z wyborami« i ocenił, że nagrywanie przez właścicielkę studia Kakadu jest »czymś niepotrzebnym«. Funkcjonariusz nie podał żadnej podstawy prawnej" – przekazano. Po krótkiej wymianie zdań agenci ABW mieli odstąpić od działań i odjechać spod studia Kakadu w Warszawie.

"W związku z akcją ABW w jednym z naszych studiów podnosimy w stacji poziom bezpieczeństwa. Szczegóły na antenie" – oświadczył prezes Republiki Tomasz Sakiewicz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Rzecznik MSWiA odpowiada Telewizji Republika

Głos w sprawie zabrał rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynatora służb specjalnych. Jacek Dobrzyński nazwał doniesienia Telewizji Republika "nadużyciami i manipulacją".

"Czynności wykonywane przez funkcjonariuszy ABW na warszawskich Włochach nie mają nic wspólnego z funkcjonowaniem w tym miejscu, ani w przeszłości ani tym bardziej obecnie telewizji Republika. Wysuwanie w związku z tym jakichkolwiek oskarżeń jest nadużyciem i manipulacją" – przekonywał na platformie X rzecznik MSWiA.

Wcześniej do sprawy odniósł się podczas konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości. Był pytany przez dziennikarzy, "co może oznaczać ta akcja służb". – To jest bardzo niedobre wydarzenie i bardzo niedobry symptom. I to jeszcze tuż przed wyborami. Jeśli ktoś twierdzi, że nie ma to związku z wyborami, to jest to w bardzo niskim stopniu prawdopodobne, żeby tak nie było. Oczywiście nie wiem, o co chodzi konkretnie – powiedział Jarosław Kaczyński.

– Za czasów poprzednich rządów Donalda Tuska represje wobec ludzi, którzy krytycznie odnosili się do niektórych polityków, takich jak prezydent Bronisław Komorowski, były na porządku dziennym – dodał lider PiS, nawiązując do sprawy twórcy strony Antykomor oraz akcji "Widelec".

Czytaj też:

"Wyrwane z kontekstu, bardzo niefortunne". Kaczyński o słowach Kurskiego