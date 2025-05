"Wyrwane z kontekstu, bardzo niefortunne". Kaczyński o słowach Kurskiego

W środę profil TVP Info na platformie X opublikował krótki film z Jackiem Kurskim. – Wrócę do was, kochani. Wrócę do was, kochani, w telewizji. Zachowujcie się bardzo grzecznie – mówił były prezes Telewizji Polskiej.

Do tych słów jednoznacznie odniósł się kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki. "Po moim trupie..." – napisał w mediach społecznościowych.

Kaczyński o "niefortunnych" słowach Kurskiego

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński został zapytany o wypowiedź Kurskiego. – To było kilka zdań wyrwanych z kontekstu. Rzeczywiście, bardzo niefortunnych, to prawda – skomentował prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Ale z drugiej strony bardzo bym apelował do telewizji, żeby pokazała całą tę rozmowę, bo wtedy może obywatele – a to są wasze obowiązki wobec obywateli – zobaczą, o co tak naprawdę chodziło – dodał.

Kandydatura, która budziła emocje

Przypomnijmy, że w wyborach, które odbyły się w czerwcu ubiegłego roku, Jacek Kurski nie zdobył mandatu europosła. Jego kandydatura od samego początku budziła spore emocje. Była m.in. powodem ostrej wymiany zdań, do której doszło w mediach społecznościowych pomiędzy szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Marcinem Mastalerkiem a eurodeputowaną PiS i byłą premier Beatą Szydło. Wszystko zaczęło się od wpisu Kurskiego, w którym pochwalił się, że Szydło poparła jego kandydaturę.

"Obrzydliwe" – skomentował wówczas Mastalerek. Na odpowiedź Szydło nie trzeba było długo czekać. "Marcin Mastalerek nie będzie mi dyktować, kogo mam popierać. I niech sobie sam radzi ze swoimi emocjami, a nie próbuje mieszać w kampanii Zjednoczonej Prawicy" – oświadczyła.

Jacek Kurski był prezesem zarządu Telewizji Polskiej w latach 2016-2020 i 2020-2022. Z kolei w latach 2022-2023 reprezentował Polskę i pełnił funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego polsko-szwajcarskiej konstytuanty w Banku Światowym.

