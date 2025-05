Nawrocki wbił szpilę Trzaskowskiemu. "Kwiaty przekazujemy żonie, a nie Tomczykowi"

Piątek to ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki zamierzają do ostatnich chwil przekonywać do siebie wyborców. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość przebywa na Podlasiu. Jednym z miejsc, które odwiedził jest Biała Podlaska. W tym mieście prezes Instytutu Pamięci Narodowej uzyskał w pierwszej turze głosowania ponad 50 proc. głosów.

– Jestem po prostu jednym z was. Jestem obywatelem państwa polskiego, który musiał przejść długą drogę, żeby dziś móc mierzyć się z człowiekiem, który jest wytworem politycznego laboratorium, zlepkiem sondaży i briefów – powiedział podczas swojego wystąpienia Nawrocki.

"Chcą nas uczyć kultury..."

– Chłopaki, takie jak ja, z polskich miast i wsi wiedzą, że jak dostajemy kwiaty, a obok jest żona, to kwiaty przekazujemy żonie, a nie Tomczykowi – stwierdził Karol Nawrocki.

– Oni chcą nas uczyć kultury, a nie wiedzą, że jak pada deszcz i dostajemy parasol, a żona stoi obok, to trzeba go oddać żonie, a nie się chronić przed deszczem. Oni chcą nas uczyć kultury, a my, chłopaki z miast i wiosek polskich, wiemy, że jak żona stoi dwie godziny na scenie, to nie można być rozwalonym na fotelu na tej scenie – kontynuował.

Nawrocki nawiązał w ten sposób do wpadek wizerunkowych Rafała Trzaskowskiego, na które od kilku dni zwracają uwagę politycy PiS oraz internauci w mediach społecznościowych.

"Legendarny szacunek Rafała Trzaskowskiego dla kobiet. Parasol podany, ale tylko Rafał się pod nim zmieści" – napisał na platformie X poseł PiS Radosław Fogiel.

Kto wygra wybory?

W niedzielę lokale wyborcze zostaną otwarte o godz. 7:00 i będą czynne do godz. 21:00. Cisza wyborcza będzie obowiązywać do zakończenia głosowania.

Wszystkie sondaże pokazują, że różnica między kandydatami jest minimalna i mieści się w granicach błędu statystycznego. Wynik drugiej tury wyborów prezydenckich wciąż pozostaje otwarty.

