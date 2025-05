Kolejny uczestnik pierwszej tury poparł jednego z kandydatów

Dr Artur Bartoszewicz przekazał, że w drugiej turze wyborów prezydenckich wyraża poparcie dla Karola Nawrockiego.

Bartoszewicz za Nawrockim

"Mamy dwóch kandydatów, którzy zostali wskazani przez największe partie polityczne. To, co dla mnie jest najważniejsze, to jest odrzucenie tego kandydata, który opowiada się za likwidacją państwa polskiego, czyli za budową państwa europejskiego. Rafał Trzaskowski jest dla mnie kandydatem, którego nie jestem w stanie zaakceptować w logice bezpieczeństwa funkcjonowania państwa polskiego i to jest decydujące rozstrzygnięcie" – powiedział Bartoszewicz, cytowany przez portal wPolityce.pl.

Przypomnijmy, że w pierwszej turze ekonomista uzyskał 0,49 proc. głosów.

Wybory prezydenckie. Kogo popierają uczestnicy I tury?

Kandydat popierany przez PiS ma poparcie wielu czołowych polityków i publicystów prawicy, w tym Krzysztofa Bosaka, a nawet Grzegorza Brauna, który kieruje partią Korona. Poparli go niektórzy kandydaci z pierwszej tury – Marek Woch czy Marek Jakubiak.

Sławomir Mentzen, trzeci w pierwszej turze (14,81 proc.) nie poparł wprost żadnego z kandydatów, zachęcając do głosowania zgodnie z własnym sumieniem. Dodał jednak, nie widzi powodu, aby w drugiej turze głosować na Rafała Trzaskowskiego.

Trzaskowskiego wspierają liderzy partii koalicji rządzącej – Donald Tusk, a także Szymon Hołownia, który zajął w pierwszej turze piąte miejsce i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Poparcia udzielili mu politycy skrajnej lewicy, m.in. Magdalena Biejat i Joanna Senyszyn – uczestnicy pierwszej tury. Na Trzaskowskiego zagłosuje najprawdopodobniej większość wyborów Adriana Zandberga, choć on sam nie przekazał oficjalnego poparcia.

