Żona i syn Karola Nawrockiego zabrali głos. "Wiele nienawiści i hejtu"

– Kilka godzin do końca kampanii, która była bardzo nierówna, było w niej wiele nienawiści i hejtu. Mój tata musiał się zmierzyć z całym systemem, ale wyszedł z tego cało. Źle trafili, nie pokonali go. Nie pokonają go również 1 czerwca – mówił Daniel Nawrocki na nagraniu opublikował w piątek wieczorem na platformie X.

Głos zabrała również Marta Nawrocka. – Ja jako kobieta, jako matka na pewno nie zgadzam się na hejt, pomówienia i oszczerstwa. Dlatego wybierzmy Polskę bezpieczną, suwerenną i nowoczesną. 1 czerwca idziemy po zwycięstwo! – wskazała małżonka Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość.

"Propaganda, fałsz, pogarda"

Piątek to ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki zamierzają do ostatnich chwil przekonywać do siebie wyborców. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość przebywa na Podlasiu. Pojawił się m.in. w Łapach, gdzie udzielił wywiadu Telewizji Republika.

Prowadząca Danuta Holecka zapytała o hejt, który "dotykał nie tylko Nawrockiego, ale również jego rodzinę". – To, co wydarzyło się w trakcie tej kampanii wyborczej, dowodzi, jak słaba jest władza Donalda Tuska. Te wszystkie ataki, propaganda, fałsz, pogarda, wykorzystywanie służb specjalnych. To wszystko pokazuje, że ta władza nie ma pomysłu na Polskę. (...) Wystawili tak słabego fizycznie i psychicznie kandydata, tchórza, że musieli mu pomagać skalą hejtu, nienawiści i propagandy. Zło trzeba zwyciężać dobrem. I konsekwentnie przez sześć miesięcy to robiłem – powiedział Nawrocki.

Wybory prezydenckie 2025

W niedzielę lokale wyborcze zostaną otwarte o godz. 7:00 i będą czynne do godz. 21:00. Cisza wyborcza będzie obowiązywać do zakończenia głosowania.

Wszystkie sondaże pokazują, że różnica między kandydatami jest minimalna i mieści się w granicach błędu statystycznego. Wynik drugiej tury wyborów prezydenckich wciąż pozostaje otwarty.

