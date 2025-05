Nawrocki zamieścił nagranie z Zenkiem Martyniukiem. Lawina komentarzy

Krótki film z Zenkiem Martyniukiem Karol Nawrocki zamieścił w piątek (30 maja) na swoim profilu w serwisie X. – Panie Zenku, ciąg dalszy nastąpił. Czas pokazał – mówi Nawrocki. – Otóż to – odpowiada gwiazdor disco polo. Panowie śmieją się i przybijają sobie piątkę.

Nawrocki spotkał się z Martyniukiem. Nagranie komentują internauci

Nagranie jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych. "Trzaskowski odbił flagę, Nawrocki odbił Zenka" – napisał w serwisie X Krzysztof Stanowski, dziennikarz Kanału Zero, który startował w pierwszej turze wyborów prezydenckich.

"Przepiękna historia, nie zapomnę jej nigdy" – stwierdził Max Hubner, który opublikował nagranie ze spotkania Martyniuka z Rafałem Trzaskowskim. Panowie spotkali się w połowie stycznia. Trzaskowski napisał wtedy na X: "Ciąg dalszy? Czas pokaże".

"Czyli mamy potwierdzenie. Skoro wraca Kurski, to i wraca do TVP Zenek i disco polo" – napisał Piotr Leski, nawiązując do krążącego w sieci nagrania z Jackiem Kurskim, który w czerwonej czapce z daszkiem i napisem "Nawrocki 2025" zapowiada powrót do TVP. Nawrocki odniósł się do tego filmu w czwartek, pisząc: "Po moim trupie...".

Poseł PiS Andrzej Śliwka opublikowało nagranie, na którym piosenkę zespołu Akcent "Oczy zielone" śpiewa Tomasz Lis.

Kto wygra wybory prezydenckie? W niedzielę druga tura

W najbliższą niedzielę (1 czerwca) odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się kandydat KO Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki.

Wszystkie sondaże pokazują, że różnica między kandydatami jest minimalna i mieści się w granicach błędu statystycznego. Wynik wyborów wciąż pozostaje otwarty.

W niedzielę lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7:00 i będą czynne do 21:00. Wcześniej, w nocy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza, która będzie obowiązywać do zakończenia głosowania.

