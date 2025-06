Weekend na trzeźwo

Na ostatnim evencie było już około 300 uczestników. Widać, że ludzie naprawdę to czują. W pierwszym cyklu zagraliśmy w czterech gdańskich kawiarniach Leń, Nurt, Ciekawa i Publiczna. Uczestnicy ze sobą rozmawiają, uśmiechają się, są mili i chętni do integracji. Cała energia na wydarzeniach jest po prostu pozytywna! To zupełnie nowa alternatywa dla klasycznych imprez – zamiast kaca, serwujemy dobrą energię na cały dzień!" – czytamy na instagramowym profilu Morning Coffee Groove, organizatorów porannych rave’ów (rave – impreza taneczna przy muzyce elektronicznej). Z kolei kolektyw "Niedzielni" pisał w lutym tak: "Zrobiliśmy nasze pierwsze coffee party w Warszawie! I szczerze mówiąc, nie możemy się doczekać kolejnego! Dzięki, że byliście! Super było zbić piątki, zobaczyć znajomych, poznaliśmy wiele nowych osób. BTW dzięki za wszystkie miłe słowa, daliście nam mnóstwo energii! Mamy nadzieję, że też wyszliście nakręceni i szczęśliwi".