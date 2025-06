Biały dym, czarne wizje

Po co filmowcom papieże na ekranie? Zwykle po to, by Kościołowi dołożyć

Kilka dni przed wyborem nowego Ojca Świętego Martin Scorsese podzielił się z dziennikarzami nowiną związaną z aktywnością poprzedniego papieża. Jak się okazuje, amerykański reżyser miał okazję w ostatnich miesiącach życia Franciszka zarejestrować materiał filmowy, który dziś nazwać można ostatnim wywiadem. Nagrań dokonywano na potrzeby filmu dokumentalnego "Aldeas – A New Story", opowieści o inicjatywie papieskiej Scholas Occurrentes i promowaniu – jak wskazywał Franciszek – "kultury spotkań" wśród młodych. Częścią inicjatywy był projekt Aldeas, w ramach którego młodzi z różnych krajów świata kręcili krótkie filmy.

