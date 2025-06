Testy "Do Rzeczy". Elektryczny crossover z Korei Południowej

I to nie tylko ze względu na tytuł Światowego Samochodu Roku 2025 (World Car of the Year 2025).

Nowoczesne, kanciaste wzornictwo sprawia, że masywny kompaktowy SUV z pewnością wyróżnia się na parkingu. I chociaż surowy, futurystyczny styl zapewne nie wszystkim przypadnie do gustu, to statystyki sprzedaży potwierdzają, że auto wielu osobom mimo wszystko się podoba (od stycznia do kwietnia tego roku zarejestrowano nad Wisłą już 309 sztuk EV3).