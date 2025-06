Czyż chciał wbić szpilę Morawieckiemu. Dostał odpowiedź

Pierwsze sondażowe wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich poznaliśmy o godz. 21:00, tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Z exit poll firmy Ipsos wynikało, że Rafał Trzaskowski zdobył 50,3 proc. głosów, a Karol Nawrocki – 49,7 proc. Kandydat KO zdążył stwierdzić, że wygrał wybory prezydenckie.

Po publikacji exit poll, Marek Czyż z TVP Info nawiązał do słów Mateusza Morawieckiego. – Były premier mówi "Polska dziś nie położy się spać". W pewnej części na pewno nie, ale niech pan będzie spokojny panie premierze. Jest taka część normalnej Polski, która pójdzie spać normalnie. Poczeka na pewno, ale się też doczeka – stwierdził.

Po godz. 23 poznaliśmy wyniki late poll, które wskazują na zwycięstwo Nawrockiego. I to po publikacji tych wyników Morawiecki odniósł się do słów dziennikarza: "Panie Czyż, niech Pan tę czystą wodę wypije o poranku. Na zdrowie".

twitter

Wybory. Morawiecki: Trzaskowskiemu ciężko będzie odrobić stratę

Były premier Mateusz Morawiecki powiedział w rozmowie z portalem Interia.pl, że Rafałowi Trzaskowskiemu ciężko będzie odrobić stratę. – Tak wielu ludzi nie podawało swoich preferencji podczas badania exit poll, że spodziewałem się tego wyniku i mówiłem o tym. Już teraz w late poll widzimy, że mamy 1,4 pkt proc. na korzyść Karola Nawrockiego – zaznaczył poseł PiS.

– Ciężko będzie "nadrobić" w ciągu nocy Trzaskowskiemu. Szanse na zwycięstwo rosną z każdą godziną – dodał.

Wcześniej, po ogłoszeniu wyników exit poll, Morawiecki apelował do mężów zaufania. – To jest kilka razy mniej niż granica błędu statystycznego. Mam apel do naszych mężów zaufania w całej Polsce. Patrzcie na ręce we wszystkich komisjach. Każdy głos musi być dokładnie policzony. Karol Nawrocki te wybory już wygrał, jak weźmiemy pod uwagę to, że przeciwko niemu uruchomiona została cała machina kłamstwa – powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

– Donald Tusk wywołał ogromną atmosferę strachu, ze wsparciem TVN-u i telewizji publicznej. Czy każdy człowiek szczerze i uczciwie powiedział na exit pollu, na kogo głosował? – dodał.

Morawiecki zapewnił również, że wierzy, iż rano wyniki pokażą zwycięstwo Karola Nawrockiego.

Czytaj też:

"Nacjonalizm w stylu Trumpa", "Sukces Tuska". Światowe media o wyborachCzytaj też:

Okrzyki radości w sztabie PiS. "Z piekła do nieba"