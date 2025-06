"Może trzeba było szybciej rozliczać". Szczerba szuka przyczyn porażki

Znamy wyniki ze 100 proc. obwodów. Według najnowszych danych Karol Nawrocki ma 50,89 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49,11 proc. Ostatnie wyniki spłynęły po godz. 5 nad ranem z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2025 wyniosła 71,63 proc. (wydano 21 033 457 kart).

Szczerba: Nie wiem, dlaczego Trzaskowski przegrał

Do wyników wyborów odniósł się na antenie Programu III Polskiego Radia Michał Szczerba.

– Cóż powiedzieć, demokracja wybrała. Ludzie wybrali. Pozostaje tylko podziękować wyborcom, którzy oddali głos na Rafała Trzaskowskiego – powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej.

– Sugerowałbym nam wszystkim, mówię tu o Koalicji 15 Października, która jest dla mnie gigantyczną wartością, skoncentrowanie się w jak największym stopniu, mimo tej trudności, jaką jest prezydentura Nawrockiego, dowieść jak najwięcej naszych propozycji programowych, by z czystym sumieniem za 600 dni wyjść do ludzi i poprosić o poparcie – zaznaczył.

Polityk przyznał jednocześnie, że nie wie, dlaczego Rafał Trzaskowski nie wygrał wyborów prezydenckich.

"Może po prostu trzeba było bardziej słuchać"

Michał Szczerba skomentował również przewidywania, zgodnie z którymi, wygrana Karola Nawrockiego otwiera drzwi do rządów PiS i Konfederacji.

– To czy otworzymy drogę partii PiS i innym środowiskom zależy tylko od nas. To kwestia komunikacji i skuteczności działania – powiedział deputowany do PE.

– Pamiętam taki tekst prof. Marcina Króla, niestety już nieżyjącego, że byliśmy głusi. Nie wiem, czy byliśmy głusi. Może po prostu trzeba było bardziej słuchać, lepiej komunikować. Może trzeba było szybciej rozliczać – przyznał Szczerba.

Polityk KO stwierdził jednocześnie, że "jeżeli Nawrocki zostanie wykorzystany przez Kaczyńskiego jako maszynka do ułaskawień, to za 5 lat będzie jego koniec".

– Obawiam się natomiast, że przeszłość będzie goniła Karola Nawrockiego – podkreślił.

