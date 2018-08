Kościół krytykuje działania PiS. Co na to obóz władzy?

Rzecznik KEP, ks. Paweł Rytel-Andrianik, stwierdził w piątkowym komunikacie, że "Kościół katolicki w Polsce zawsze starał się bronić prawa Polaków do wolnych wyborów i uczciwego wyłaniania przedstawicielstwa narodowego".

Dodał, że "prawo wyborcze ma charakter nie tylko techniczny, ale również etyczny; musi być sprawiedliwe i gwarantować możliwość dobrego wyboru reprezentacji opinii publicznej. W żadnym przypadku nie może utrudniać korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. Winno służyć społeczeństwu, działaniom na rzecz dobra wspólnego, a nie tylko największym partiom politycznym".

Karski o "latających" mandatach

Oświadczenie rzecznika Episkopatu skomentował w rozmowie z "Super Expressem" Karol Karski. Zwrócił uwagę, że "Kościół zawsze zabierał głos w sprawach społecznych i ma do tego prawo".

– Decyzje podejmą władze państwowe, a każdy ma prawo wyrazić w tej sprawie swój pogląd. Szkoda jednak, że uwagi te wyrażone są tak późno. Wcześniej mogłyby być wzięte pod uwagę – podkreślił europoseł PiS.

Polityk zaznaczył, że ks. Rytel-Andrianik ma prawo do swojej opinii. Jednocześnie tłumaczył, że w nowelizacji ordynacji wyborczej do PE "nie ma nic niezwykłego". – Główną zmianą jest likwidacja tych "latających" po Polsce mandatów, których założeniem miało być zachęcanie do większej frekwencji w okręgach, co dawałoby w nich dodatkowy mandat. Tyle, że to nie działało, były z tego problemy, ludzie wręcz się zniechęcali – ocenił Karski cytowany przez "SE".

Weto prezydenta?

W lipcu parlament przyjął nowelę kodeksu wyborczego dotyczącą wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nią, każdy okręg w wyborach ma mieć przypisaną konkretną liczbę (co najmniej trzech) posłów wybieranych do europarlamentu. W opinii senackiego Biura Legislacyjnego stwierdzono m.in., że w związku ze zmianą ordynacji do PE efektywny próg wyborczy będzie wynosił 16,5 proc.

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" powiedział, że rozważa weto do tej ustawy.