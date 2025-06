Awantura na antenie "Trójki". Czarnek nie wytrzymał i wyszedł ze studia

We wtorek gościem audycji "Bez uników" w Programie 3. Polskiego Radia był Przemysław Czarnek. W pewnym momencie doszło do ostrej wymiany zdań między posłem PiS a prowadzącą Renatą Grochal.

– Nigdy nie widziałem tak hejterskiej kampanii, jaką państwo w mediach tak zwanych publicznych, Telewizji Polskiej w likwidacji i Polskim Radiu w likwidacji, urządzili. To, co Onet i media mainstreamowe, takie jak TVN, zrobiły w tej kampanii, było obrzydliwe – mówił były minister edukacji i nauki. – To chyba pan nie oglądał telewizji Jacka Kurskiego – wtrąciła dziennikarka, która obecnie pracuje nie tylko w Polskim Radiu, ale również w TVP.

Czarnek opuścił studio "Trójki"

– Karol Nawrocki dał sobie radę i będzie naprawdę meblował Polskę tak, żeby była przestrzeń do dialogu politycznego. (...) Należy skończyć z tym dziadostwem w mediach i doprowadzić do sytuacji, w której społeczeństwo będzie miało normalną przestrzeń do dialogu politycznego. Do tego będzie dążył Karol Nawrocki – stwierdził Przemysław Czarnek.

– O jakim dziadostwie pan mówi? – pytała Renata Grochal. – Mam bardzo ciekawe dane dla pana. Wybory prezydenckie w 2020 roku, w których była dominacja jednego kandydata na antenie Polskiego Radia. Wie pan, ile czasu wtedy otrzymał prezydent Andrzej Duda? 8 godzin 15 minut czasu antenowego. A Rafał Trzaskowski... Daje panu szansę, żeby pan zgadł – zwróciła się do posła PiS dziennikarka.

– Pani redaktor... – zaczął mówić Czarnek. – Godzina 23 minuty – przerwała mu błyskawicznie prowadząca. – Więc o czym pan mówi?! – zapytała. – Jak mi pani pozwoli mówić, to ja pani powiem, o czym mówię. Ale jak pani nie pozwala mi mówić, to może rzeczywiście zaraz skończymy te zawody, bo są one nieuczciwe. Powiem ostatnie zdanie w tym programie – oświadczył polityk PiS. Jednak Grochal nieustannie mu przerywała.

– Kłaniam się państwu. Będzie przestrzeń do prawdziwego dialogu politycznego, kiedy pan prezydent elekt Karol Nawrocki zacznie funkcjonować jako prezydent 6 sierpnia. Będzie dążył do tego, żeby wszyscy państwo, bez względu na poglądy, bo nie będziemy państwa różnicować ze względu na poglądy. Chcemy, żeby te poglądy były wypowiadane. Tylko poglądy, a nie hejterstwo, kłamstwa, szambo nieprawdopodobne, które było wypuszczane również przez media publiczne, takie jak Polskie Radio w likwidacji i TVP w likwidacji. (...) Jak mówił dzisiaj Donald Trump, Polska wybrała zwycięzcę i to zwycięzcę z wielkiej litery – powiedział na koniec Czarnek, po czym wyszedł ze studia.

