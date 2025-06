Gorące spekulacje ruszyły. Kogo "zatrudni" Nawrocki?

Jedną z najważniejszych, pierwszych decyzji nowego prezydenta będzie ta dotycząca najbliższych współpracowników w KPRP. "We wtorek wieczorem prezydent elekt Karol Nawrocki spotka się z urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą. Następnie do końca tygodnia ma mieć czas wolny dla siebie i rodziny. Do pełnej politycznej aktywności ma wrócić w przyszłym tygodniu i wówczas zaczną się rozmowy na temat osób, które widziałby w swoim najbliższym otoczeniu, gdy obejmie urząd 6 sierpnia" – podał portal Interia. Jeden z rozmówców serwisu wskazuje, że nie brakuje chętnych do zasilenia szeregów Kancelarii.

– Karol ma dobre relacje z Andrzejem i wie, że może liczyć na jego pomoc, wskazówki zwłaszcza w tym pierwszym trudnym okresie, gdy szybko trzeba wejść w buty prezydenta. Andrzej nie miał takiej pomocy – podkreśla informator.

Szefernaker wymieniany na pierwszym miejscu

Możliwe, że Nawrocki będzie chciał współpracować z ludźmi, których zna z IPN. "Będzie jednak potrzebował także zaplecza stricte politycznego. Tutaj w pierwszej kolejności wszystkie oczy zwrócone są na Pawła Szefernakera, szefa sztabu Karola Nawrockiego" – czytamy. Interia wskazuje, że Szefernaker, który cieszy się zaufaniem prezesa PiS, mógłby zostać szefem Kancelarii.

Za kwestie polityki zagranicznej mógłby odpowiadać były europoseł Jacek Saryusz-Wolski, którego Karol Nawrocki ceni i którego chętnie widziałby w swoim najbliższym otoczeniu. Wśród potencjalnych przyszłych podwładnych prezydenta pojawia się nazwisko wymienianych prof. Sławomira Cenckiewicza, historyka, byłego dyrektora Wojskowego Biura Historycznego. Na "giełdzie nazwisk" jest także Tomasz Szatkowski, były ambasador RP przy NATO. Obaj oni mogliby objąć funkcje w ramach BBN.

"Jest wreszcie cały sztab ludzi, którzy obecnie pracują z Andrzejem Dudą i liczą na to, że zostaną, gdy zastąpi go Karol Nawrocki. Wśród nich na pierwszym miejscu wymieniana jest choćby minister Małgorzata Paprocka, ale także Wojciech Kolarski" – czytamy.

