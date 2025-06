"Tusk nie ma innego wyjścia". Miller ostrzega przed "dramatycznym scenariuszem"

"Donald Tusk nie ma innego wyjścia – musi zwrócić się do Sejmu o votum zaufania. To decyzja odważna, ale i konieczna. Nadchodzi moment prawdy dla całej koalicji rządzącej i sceny politycznej. Najbliższe dni będą dla premiera wyjątkowo trudne" – napisał Miller na platformie X.

Według niego najbliższe dni będą dla premiera wyjątkowo trudne. "Głosów krytyki będzie przybywać, a te najboleśniejsze padną nie ze strony opozycji, lecz z ław własnego obozu. "Zwątpienie, podszepty, sejmowe spekulacje – wszystko to złoży się na atmosferę politycznego oblężenia" – ocenił.

Stwierdził, że wotum zaufania da premierowi chwilę stabilizacji i "politycznego oddechu". Wskazał jednak, że w przypadku przegranej scenariusz "staje się dramatyczny".

W takiej sytuacji – zaznaczył były premier – do dymisji podaje się Tusk wraz z całym rządem, a "inicjatywa przechodzi w ręce prezydenta", który wskaże kandydata na nowego premiera, najprawdopodobniej z kręgu PiS.

Miller: Ewentualny upadek Tuska to otwarcie drzwi dla PiS

"Nawet jeśli taki rząd przetrwa tylko 14 dni do głosowania w Sejmie nad votum zaufania — to będzie rząd PiS. Z nominacjami, zaprzysiężeniem, dostępem do dokumentów, amboną komunikacyjną i nieformalną siłą oddziaływania" – napisał Miller, podkreślając, że nie jest to "polityczna abstrakcja", lecz "realne ryzyko".

Jego zdaniem wszyscy politycy koalicji rządzącej muszą zrozumieć, że "ewentualny upadek Tuska to nie tylko porażka jednego człowieka, ale klęska całego obozu demokratycznego". "To otwarcie drzwi dla PiS – choćby na chwilę, choćby tymczasowo, ale z pełną symboliczną i ustrojową siłą" – dodał.

"Nieobecność w głosowaniu? Głos przeciw? Wstrzymanie się od poparcia? Każdy taki gest może być politycznym samobójstwem – nie tylko dla rządu, ale dla całego wysiłku, który doprowadził do odsunięcia PiS od władzy w 2023 roku" – zakończył były premier.

Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska odbędzie się w przyszłą środę, 11 czerwca.

