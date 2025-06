"Do Rzeczy" nr 24: Tusku, odejdź!

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Z nieba do piekła. Tak, w największym skrócie, można podsumować nastroje dziennikarzy i komentatorów sprzyjających Rafałowi Trzaskowskiemu w czasie nocy wyborczej – zauważa Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska w tekście "Bez grama żenady".

– Sztandary rewolucji wyblakły. Nikt już nie tańczy karmanioli. Francuzi z przyzwyczajenia świętują upadek Bastylii, lecz w głębi duszy są konserwatystami alergicznie reagującymi na jakiekolwiek zmiany – pisze Wiesław Chełminiak w artykule "Rok niebezpiecznego życia".

– Wśród zwolenników obecnego prezydenta USA liczną grupę stanowią ludzie, którzy uważają, że pomoc w odtworzeniu państwa żydowskiego w jego religijnym wymiarze jest obowiązkiem chrześcijan – zauważa Anna Mandrela w tekście "Nie dajmy się wciągnąć w plan Trumpa".

– Zaproszenie nad Wisłę Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny jest wymieniane jako jedno z większych nieszczęść, które spadły na średniowieczną Polskę. Warto jednak poznać sposoby, jakimi Krzyżacy zdołali podbić i zniewolić obcą, pogańską ziemię Prusów – pisze Jacek Komuda w tekście "Jak Krzyżacy zniewolili Prusy".

– Izraelskie plany wobec Strefy Gazy mrożą krew w żyłach. Słowa ostrej krytyki pod adresem rządu Netanjahu płyną już nawet ze strony ludzi, którzy do niedawna nie widzieli tu większego problem – zauważa Piotr Włoczyk w artykule "Zagłada Gazy".

– W polskim sektorze bankowym odbywa się wielkie przemeblowanie. Według ekspertów przejęcia i fuzje o wartości wielu miliardów euro w tym roku znacząco zmienią krajobraz tego rynku nie tylko nad Wisłą, lecz także w całej Europie. Kto na tym zyska, a kto straci? – sprawdza Jacek Przybylski w tekście "Wielkie bankowe przetasowania".

W najnowszym numerze również Piotr Gociek oprowadza po Krecie śladami św. Pawła.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 9 czerwca 2025 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w IV kwartale 2025 roku otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.