"Do Rzeczy" i UKEN w Krakowie podpisały list o strategicznej współpracy

Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy" i prof. dr hab. Piotr Borek, rektor UKEN w Krakowie

Tygodnik "Do Rzeczy" oraz Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie podpisały list intencyjny o strategicznej współpracy. Podpisali go Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy" oraz prof. dr hab. Piotr Borek, rektor UKEN w Krakowie i dr hab. Robert Stawarz, prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju UKEN.

W liście zaznaczono, że strony wyrażają wolę nawiązania strategicznej współpracy mającej na celu: utworzenie nowego kierunku studiów podyplomowych z zakresu mediów tożsamościowych, prowadzonego na UKEN w roku akademickim 2025/2026; wspólne prowadzenie zajęć, warsztatów i szkoleń przez dziennikarzy i publicystów „Do Rzeczy” oraz zaproszonych przez redakcję gości specjalnych; rozwijanie współpracy redakcyjnej, promocyjnej i reklamowej między UKEN a redakcją „Do Rzeczy"; udział przedstawicieli UKEN w wybranych wydarzeniach specjalnych tygodnika „Do Rzeczy”: debatach, konferencjach, galach i in., jak również kreowanie przestrzeni integrującej środowiska akademickie i dziennikarskie wokół wartości konserwatywnych". – Bardzo się cieszę, że udało nam się podpisać list intencyjny o współpracy z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzięki temu będziemy mogli przekazywać naszą wiedzę i doświadczenie, a także wprowadzać młodych ludzi do świata mediów. Co szczególnie ważne, będziemy również tworzyć przestrzeń integrującą środowiska akademickie i dziennikarskie wokół wartości konserwatywnych – mówi Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy". W ramach współpracy Strony przewidują m.in.: konsultacje programowe przy tworzeniu studiów podyplomowych; udział redakcji „Do Rzeczy” w komisjach programowych i rekrutacyjnych; cykliczne wykłady, seminaria i spotkania autorskie; współpracę promocyjną przy wydarzeniach organizowanych przez UKEN i „Do Rzeczy”; publikację prac studentów na łamach „Do Rzeczy” i jego kanałach cyfrowych; możliwość odbycia stażu w redakcji tygodnika dla wybranych studentów (np. zwycięzcy konkursów lub najlepszych prac, prowadzonych w trakcie zajęć akademickich).