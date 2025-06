"Trzaskowski się skończył tym g*wnem w Wiśle". Giertych i Graś rozmawiają o wyborach

Telewizja Republika opublikowała w poniedziałek wieczorem taśmy z udziałem posła KO, adwokata Romana Giertycha i Pawła Grasia, szefa gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska.

W podsłuchanej rozmowie Graś stwierdza m.in., że "ludzie mają w d*pie odpowiedzialność za budżet", natomiast Giertych stwierdza, że "kampania jest prowadzona w ogóle fatalnie". Sugeruje też, że lepszym kandydatem KO na prezydenta od Rafała Trzaskowskiego byłaby Małgorzata Kidawa-Błońska albo Donald Tusk.

– Trzaskowski tym g*wnem w Wiśle po prostu się skończył, bo teraz to będzie latami trwało – stwierdza Giertych, nawiązując do awarii w warszawskiej oczyszczalni ścieków "Czajka", w wyniku której nieczystości zrzucano do Wisły.

twitter

Wkrótce więcej informacji.