Berlin: Półnagi mężczyzna w rajstopach. Tak polska instytucja reklamuje nasz kraj

"Tydzień współczesnej sztuki polskiej w Berlinie – muzyka, wystawy, debaty i nie tylko" – tak wydarzenia, współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trwające od 16 do 23 czerwca, reklamuje Instytut Polski w Berlinie.

"Tydzień sztuki polskiej / 6. Avant Art Festival Berlin to interdyscyplinarne wydarzenie kulturalne odbywające się w Berlinie od 16 do 23 czerwca 2025 r. Jako część programu kulturalnego wspierającego prezydencję Polski w Radzie Unii Europejskiej, festiwal ma na celu zaprezentowanie najnowszych osiągnięć w polskiej sztuce współczesnej i awangardowej. W ciągu siedmiu dni i w wielu miejscach w całym mieście program będzie obejmował koncerty, wystawy, instalacje audiowizualne, wykłady, debaty i sztukę performatywną — oferując platformę zarówno dla uznanych, jak i początkujących artystów z Polski i spoza niej, aby zaangażować publiczność i wspierać krytyczną refleksję na temat roli kultury w szybko rozwijającej się Europie" – czytamy na stronie Instytutu. Wskazano, że inicjatywa "służy jako dynamiczna platforma do wspierania trwałych połączeń między artystami i instytucjami z Polski i Berlina, jednocześnie aktywnie promując zaangażowanie Polski w szerszy europejski dialog kulturalny".

W programie cztery wystawy, a jedną z nich była ta pt. "Our Touch is the Touch of Feminists" ("Nasz dotyk to dotyk feministek"). Zaprezentowano tam prace Ewy Partum i Mehtap Baydu. "Wystawa eksploruje tematy pamięci, dziedzictwa i przyszłości i jest prezentowana we współpracy z Instytutem Polskim w Berlinie" – podano.

W dniu otwarcia wystawy, przed siedzibą Instytutu Polskiego w ścisłym centrum Berlina, artysta Leon Dziemiaszkiewicz zaprezentował swój performance. Pokazał się półnago, w rajstopach, z doczepionymi długimi włosami i w butach na platformach. Owijał się taśmą, a wszystko było nacechowane mocno seksualnie.

Oburzenia całą sytuacją nie kryje polityk PiS Mateusz Kurzejewski.

Instytut Polski w Berlinie to polska placówka kulturalna, podlegająca Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP. Instytut funkcjonuje od 1956. Od 2004 placówka zlokalizowana jest przy Burgstrasse 27 w centralnej dzielnicy Mitte, nieopodal berlińskiej Wyspy Muzeów.

