"Granie głupca, kłamanie w żywe oczy". Bosak o słowach rzecznika rządu na temat migrantów

Wicemarszałek Sejmu, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak był pytany w Polsat News m.in. o słowa rzecznika rządu Adama Szłapki, który stwierdził, że "dane dotyczące liczby readmisji w porównaniu z poprzednimi latami w sposób znaczący spadły".

– Jest to wyrachowane kłamstwo ze strony ministra Szłapki – odparł, nazywając to "kłamaniem prawdą". – Fakty, które podaje minister Szłapka są prawdziwe, natomiast to, co on podaje jest całkowicie obok tematu. (...) Ta metoda jest już od kilku miesięcy stosowana przez ministra (Tomasza – red.) Siemoniaka, oni to chyba w MSWiA wymyślili. Jest to żonglowanie statystykami – ocenił.

Migranci w Polsce. "Niemcy po prostu przywożą"

Jak tłumaczył Bosak, statystyka readmisji spadła, ponieważ "Niemcy korzystają w tej chwili z innego trybu". – Ja o tym poinformowałem w październiku 2024 r., po kontroli poselskiej na granicy w centrum koordynacji służb granicznych w Świecku – dodał.

Według niego obecnie Niemcy korzystają z tzw. "zawrócenia na granicy". – Nie wysyłają żadnych papierów, po prostu przywożą (migrantów – red.) i mówią: "Tu jest granica, my tu teraz mamy kontrole, to są ludzie, których my nie wpuściliśmy, idźcie na tamtą stronę" – relacjonował.

Pytany, jaka jest skala tych zawróceń, odparł, że nie wiadomo, ponieważ rząd nie podaje tych informacji do publicznej wiadomości.

– Natomiast ze strony niemieckiej wiemy, że to idzie w tysiące. Ujawnił to Eurostat w postaci liczby nadawanych azyli, ponieważ ci ludzie często wjeżdżając do Polski wypełniają wnioski azylowe. W 2024 r. było to kilkanaście tysięcy, a w tym roku przyspieszyło już dwukrotnie i mamy kilkanaście tysięcy przez pierwsze pół roku – podkreślił.

Bosak uderza w rzecznika rządu. "Granie głupca"

Zapytany, co by zrobił na miejscu rządu, Bosak odparł, że "natychmiast" zamknąłby granicę z Niemcami. Komentując deklarację Szłapki o tym, że mogą zostać wprowadzone dodatkowe kontrole, polityk Konfederacji ocenił, że to "granie głupca i kłamanie w żywe oczy".

– Ich narracja jest bardzo prosta: "Wszystko jest ok, proszę nie patrzeć, proszę nie robić zdjęć, proszę się rozejść, a kto robi zdjęcia ten rasista". Nie dajmy się tak ogłupić. Mamy prawo być zaniepokojeni sytuacją w naszym kraju – powiedział.

Czytaj też:

Kolejne nagranie. Niemcy wwożą migrantów, Straż Graniczna odbiera