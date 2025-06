Tusk: Częściowe kontrole na granicy z Niemcami możliwe już latem

Szef rządu przekazał, że prowadzone są analizy możliwych skutków częściowego lub całkowitego zamknięcia polsko-niemieckiej granicy. Zaznaczył, że dotychczasowa ostrożność rządu w tej kwestii jest związana z realnymi konsekwencjami dla mieszkańców terenów przygranicznych, zwłaszcza tych, którzy na co dzień przekraczają granicę w celach zawodowych czy prywatnych. Deklaracja padła podczas części poświęconej odpowiedziom na pytania, przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu.

Rozmowy z sąsiadami i zapowiedź działań

Tusk zaznaczył, że o możliwych działaniach poinformował już partnerów z państw sąsiednich – nie tylko Republiki Federalnej Niemiec. Premier miał im przekazać, że jeżeli sytuacja na granicy polsko-niemieckiej pogorszy się, to nie wyklucza podjęcia decyzji o czasowym przywróceniu kontroli.

– Jest bardzo prawdopodobne, że jeszcze tego lata takie częściowe kontrole na granicy z Niemcami wprowadzimy – poinformował podczas sejmowego przemówienia.

Wypowiedź premiera zupełnie zaprzecza ustaleniom, jakie mieli poczynić kilka dni temu w Warszawie ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Niemiec, Tomasz Siemoniak oraz Alexander Dobrindt. Jak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oświadczenia, mieli oni dyskutować m.in. o tym, "jak doprowadzić do sytuacji, w której ponownie ruch na polsko-niemieckiej granicy będzie odbywać się swobodnie".

Spadek zawróceń i krytyka poprzedniego rządu

Odnosząc się do danych dotyczących nielegalnej migracji, Tusk wskazał, że liczba migrantów zawracanych z Niemiec do Polski, od kiedy jest premierem, miała spaść o 26 proc. w porównaniu do ostatniego roku rządów Prawa i Sprawiedliwości.

– Praktycznie wszystkie zawrócenia z Niemiec do Polski dotyczą tych, którzy dostali od was wizy i zezwolenia na pracę w Polsce bez uprawnienia do pobytu w innych krajach Unii Europejskiej – podkreślał Tusk.

Plakatem w migrantów

Szef rządu poinformował również o uruchomieniu kampanii informacyjnej w krajach, z których napływa najwięcej nielegalnych migrantów.

– To jest kampania wizualna, plakatowa, w Internecie, mailowa, w państwach dużego ryzyka, w językach miejscowych, lokalnych, narodowych, która moim zdaniem skutecznie zniechęci i będzie dalej zniechęcała potencjalnych imigrantów do obrania kierunku przez Białoruś do Polski – wyjaśniał premier.

Jak zaznaczył, kluczowym elementem przekazu kampanii jest informacja, że osoby nielegalnie przekraczające granicę nie będą mogły złożyć wniosku o azyl w Polsce.

