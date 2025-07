Zaskakująca decyzja ws. Krystyny Pawłowicz. Media: Jest uchwała

Informację w tej sprawie przekazała Polska Agencja Prasowa. Prof. Pawłowicz stwierdziła, że chce poznać jej źródło. – O plotkach nie będziemy rozmawiać – stwierdziła.

Prof. Pawłowicz przeniesiona w stan spoczynku

Jak podaje Polsat News, z dokumentu, który wpłynął do sekretariatu Bogdana Święczkowskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wynika, iż uchwała dotycząca przeniesienia prof. Krystyny Pawłowicz w stan spoczynku zapadła na początku czerwca. Jej powodem miało być stwierdzenie przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niezdolności do pełnienia obowiązków przez sędzię.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego tworzą urzędujący sędziowie tego organu, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem.

Zgodnie z ustawą, do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy m.in. przenoszenie w stan spoczynku sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który jest trwale niezdolny do pełnienia obowiązków w TK.

Sędziowie TK bez wypłaty

W marcu prof. Krystyna Pawłowicz poinformowała, że po raz pierwszy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie otrzymali należnej im wypłaty. Chodzi o wynagrodzenie za luty.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego alarmowała, że sędziowie Trybunału nie otrzymali wynagrodzeń za luty. Była to pierwsza taka sytuacja, bowiem pieniądze należne za styczeń wpłynęły na ich konta.

Portal wPolityce.pl wystąpił do Trybunału z pytaniami w tej sprawie. Organ przekazał, że "zaległość Skarbu Państwa wobec sędziów TK wynosi aktualnie wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia (wynagrodzenia sędziów TK za miesiąc luty)". "Część sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwróciła się już do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o wypłatę zaległego wynagrodzenia w drodze przedsądowego wezwania do zapłaty" – wskazano w odpowiedzi na pytania serwisu informacyjnego.

