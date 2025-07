Nowy alert RCB. Ostrzeżenia dla mieszkańców 10 województw

Do Polski dotarł niż genueński Gabriel, który niesie za sobą obfite opady deszczu, burze i silny wiatr. Ostatni raz z tak silnymi ulewami mieliśmy do czynienia we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas przez południowo-zachodnią część kraju przetoczyły się nawałnice, które doprowadziły do licznych podtopień.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało nowy komunikat dotyczący sytuacji pogodowej. "Uwaga! 09-10.07 prognozowane intensywne opady deszczu. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Słuchaj poleceń służb i śledź komunikaty pogodowe" – czytamy.

10 województw zagrożonych

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie 10 województw:

łódzkiego;

małopolskiego;

mazowieckiego;

śląskiego;

świętokrzyskiego;

lubelskiego;

podkarpackiego;

opolskiego (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, prudnicki, strzelecki, kluczborski, nyski, Opole, opolski);

podlaskiego (powiaty: kolneński, Łomża, łomżyński, zambrowski, bielski, siemiatycki i wysokomazowiecki);

warmińsko-mazurskiego (powiaty: działdowski, nidzicki, piski, szczycieński).

"W przypadku zagrożenia podtopieniem: słuchaj komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji; przenieś wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku; zadbaj o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany, pojazdy z terenu posesji przestaw w niezagrożone miejsca; zabezpiecz budynek i przygotuj worki z piaskiem. Pamiętaj, że o przypadkach, które waszym zdaniem mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112" – podkreślono w komunikacie.

W związku z intensywnymi opadami deszczu w środę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zwołano sztab kryzysowy z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska, szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Czytaj też:

"48 bardzo trudnych godzin". Szef MSWiA: Tego obawiamy się najbardziej