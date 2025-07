"48 bardzo trudnych godzin". Szef MSWiA: Tego obawiamy się najbardziej

Jak poinformowało MSWiA, zakończyła się odprawa z udziałem ministra Tomasza Siemoniaka, na której omówiono bieżącą sytuację pogodową oraz kolejne etapy przygotowań poszczególnych służb.

W odprawie uczestniczyli także m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister infrastruktury Dariusz Klimczak, pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński oraz przedstawiciele Wojska Polskiego.

Sytuacja pogodowa. Szef MSWiA o "godzinie zero"

– Prognozy wskazują na wysokie ryzyko wystąpienia gwałtownych burz, nawałnic, powodzi błyskawicznych oraz wezbrań mniejszych cieków wodnych. W związku z bardzo dużym zagrożeniem podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zasobów reagowania kryzysowego – poinformował Tomasz Siemoniak na konferencji prasowej.

– Skala zagrożeń obejmuje mniej więcej połowę terytorium kraju, ale natura tych zdarzeń, jak mówią nasi partnerzy odpowiedzialni za meteorologię, jest taka, że nie sposób do końca przewidzieć, gdzie co może się wydarzyć. Stąd udział wszystkich wojewodów [w odprawie – przy. red.] – zaznaczył minister spraw wewnętrznych i administracji.

Siemoniak podkreślił, że służby na bieżąco monitorują przybory wody w rzekach. – Na razie nie ma tutaj szczególnych zagrożeń, natomiast wiele wskazuje na to, że będzie się to wszystko bardzo szybko zmieniać. Według ekspertów, mamy przed sobą 48 bardzo trudnych godzin i oczekujemy od wszystkich służb państwowych i samorządowych pełnej współpracy – mówił.

– Godzina 20:00 jest dzisiaj taką "godziną zero", gdzie można spodziewać się ciągłego deszczu i tego, czego obawiamy się najbardziej: kumulacji, ciągłego deszczu i zjawisk burzowych – dodał.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wszystkie służby zostały podniesione w stan najwyższej gotowości w obszarach, w których przewiduje się "najtrudniejsze zjawiska pogodowe, największe opady, deszcze nawalne i burze".

Groźne ulewy nad Polską. Alert RCB

IMGW prognozuje od 8 do 10 lipca intensywne opady i burze na obszarze południowej, wschodniej i środkowej Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało we wtorek alert do mieszkańców 10 województw: łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

"Uwaga! 08-10.07 prognozowane intensywne, nawalne opady deszczu. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Słuchaj poleceń służb i śledź komunikaty pogodowe" – brzmi alert RCB.

