Mobilizacja w wojsku. Żołnierze WOT postawieni w stan gotowości

"W związku z ostrzeżeniami przed burzami, upałami i ulewami żołnierze Wojsko Obrony Terytorialnej zostali postawieni w stan gotowości do wsparcia działań kryzysowych. Sytuacja pogodowa może wymagać natychmiastowej reakcji – jesteśmy przygotowani, by działać tam, gdzie zajdzie taka potrzeba" – poinformował Kosiniak-Kamysz w poniedziałek na platformie X.

twitter

Nadciągają ulewy. Alert gotowości WOT

"W związku z wydanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW PIB alertami dotyczącymi możliwości wystąpienia upałów i burz 1. i 2. stopnia, wprowadzono gotowość żołnierzy WOT do wsparcia samorządów lokalnych w ewentualnym zwalczaniu skutków ww. zjawisk pogodowych" – przekazało dowództwo WOT w komunikacie.

Żołnierze mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa. W województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim – wezwanie jest możliwe w okresie do 6 godzin. Natomiast w województwach: zachodniopomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubuskim, dolnośląskim i śląskim – wezwanie możliwe w okresie do 24 godzin.

"W pozostałych województwach wezwanie w czasie krótszym niż 24 nie jest planowane" – napisano.

twitter

Niż genueński uderzy w Polskę. Czy grozi nam powódź?

W tym tygodniu na południu Polski może spaść od 100 do nawet 200 mm deszczu na metr kwadratowy w ciągu kilku dni, co odpowiada średniej dla całego sezonu letniego. Najczarniejsze prognozy mówią nawet o 300 mm.

Według synoptyków najbardziej zagrożone regiony to mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie oraz dolnośląskie.

Szczególnie niepokojąca sytuacja może wystąpić w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie we wrześniu ubiegłego roku wystąpiła powódź wywołana przez niż genueński, który właśnie nadciąga nad Polskę.

Sytuacja na zbiornikach przeciwpowodziowych. Komunikat Wód Polskich

Wody Polskie wydały w poniedziałek komunikat, w którym zapewniły, że sytuacja na zbiornikach przeciwpowodziowych na dzień 7 lipca 2025 r. jest stabilna i na bieżąco monitorowana.

"Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe równe bądź większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą. Z uwagi na panującą suszę hydrologiczną w większości kraju większość zbiorników ma zwiększone pojemności powodziowe" – czytamy.

Czytaj też:

Idzie załamanie pogody. Czy grozi nam powódź? Wody Polskie wydały komunikat