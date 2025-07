Kobieta miała kanister, chciała rozmawiać z premierem. Akcja służb przed KPRM

Według relacji Wirtualnej Polski, w pobliżu Kancelarii Premiera przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie pojawiła się kobieta z pięciolitrowym kanistrem, wypełnionym cieczą, prawdopodobnie benzyną. Chciała spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem.

"Kobieta usiadła na ławce z kanistrem i zapalniczką. Wszystko wskazuje na to, że próbowała się podpalić" – opisał sytuację dziennik "Fakt". 72-latka została zauważona przez funkcjonariuszy SOP, którzy ją zatrzymali. Na miejsce wezwano policję, straż pożarną oraz Grupę Ratownictwa Chemiczno-Biologicznego. Ze względów bezpieczeństwa czasowo wstrzymano ruch pieszy w okolicy. Tuż przed godz. 11:00 chodnik prowadzący do KPRM został odblokowany, a działania służb – zakończone. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem działania starszej kobiety.

Kobieta chciała się podpalić przed KPRM?

– Przyszła kobieta, która stała przed KPRM i chciała się spotkać z premierem. Po przekazaniu informacji, że nie ma takiej możliwości, bo premier przebywa z oficjalną wizytą poza Polską, usiadła przed budynkiem KPRM, a funkcjonariusze SOP zorientowali się, że ma ona przy sobie kanister. Sytuacja została uznana za zagrożenie, kobieta została otoczona pomocą, na miejscu pojawiła się karetka. Spisany został też protokół, aby kobieta mogła przekazać informację, którą chciała się podzielić z premierem. Na szczęście nic się nie stało, sytuacja została opanowana – przekazało w rozmowie z WP "źródło w KPRM".

– Funkcjonariusze ją wylegitymowali i próbowali z nią porozmawiać. Ale kobieta mówiła dość nieskładnie. Okazało się, że potrzebuje pomocy lekarskiej. Trwają ustalenia co do okoliczności całego zdarzenia i intencji, jakie miała ta osoba – poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy MSWiA.