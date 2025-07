Kontrole na granicach. Mundurowi ujawniają dane

Premier Donald Tusk poinformował 1 lipca br. przed rozpoczęciem posiedzenia rządu, że rano odbyła się odprawa z kierownictwami Straży Granicznej, Wojska Polskiego i policji. Tematem była sytuacja na granicy z Niemcami oraz rozpatrzenie wniosku SG o czasowe przywrócenie kontroli granicznej.

– Podjęliśmy decyzję, że przywracamy czasową kontrolę na granicy Polski z Niemcami oraz Polski z Litwą – przekazał. –Rozmawiałem kilkukrotnie z kanclerzem Niemiec, informując, że cierpliwość Polski w tej sprawie się wyczerpuje, szczególnie po zmianie praktyk, które utrudniają ustalenie, czy osoby zawracane do Polski faktycznie powinny tu trafić – tłumaczył szef rządu.

Tak też się stało. Od 7 lipca Polska tymczasowo przywróciła kontrole graniczne na odcinkach granicy z Niemcami i Litwą. Kontrole są prowadzone wyrywkowo, na wjeździe do Polski i potrwają do 5 sierpnia br. Przejścia graniczne, przez które można przekroczyć granicę, zostały wskazane w załączniku do rozporządzenia. Przekraczanie granicy w innym miejscu może skutkować mandatem.

Tak wygląda sytuacja na granicy z Litwą

Jak wynika z danych przedstawionych przez Straż Graniczną, w ciągu siedmiu dni kontroli na granicy polsko-litewskiej odprawiono ponad 40 tys. osób i skontrolowano ponad 19,5 tys. pojazdów.

Ppor. Konrad Szwed z Komendy Głównej Straży Granicznej przekazał w poniedziałek, że zatrzymano 42 osoby.

15 migrantom odmówiono wjazdu, natomiast 19 przekazano w remach readmisji.

Dane ws. działań na granicy polsko-niemieckiej

Z kolei na granicy polsko-niemieckiej od poniedziałku do niedzieli włącznie odprawiono 67 tys. osób. Przeprowadzono kontrole 28,5 tys. środków transportu.

Jak przekazał ppor. Szwed, odnotowano też 24 odmowy wjazdu do Polski.

Tylko w woj. zachodniopomorskim odprawiono 41 tys. osób i skontrolowano ponad 17 tys. środków transportu.

