Na granicy z Niemcami i Litwą nie wystarczy mObywatel. Jakie dokumenty trzeba mieć?

Od 7 lipca Polska tymczasowo przywróciła kontrole graniczne na odcinkach granicy z Niemcami i Litwą. Kontrole są prowadzone wyrywkowo, na wjeździe do Polski i potrwają do 5 sierpnia br.

Przejścia graniczne, przez które można przekroczyć granicę, zostały wskazane w załączniku do rozporządzenia. Przekraczanie granicy w innym miejscu może skutkować mandatem.

Granica z Niemcami i Litwą. Jak przebiega kontrola?

Kontrole prowadzone są na kierunku wjazdowym do Polski i mają charakter selektywny, wyrywkowy. Oznacza to, że funkcjonariusze wybierają do kontroli wytypowane osoby i pojazdy.

W działania zaangażowani są: funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby również policja i Inspekcja Transportu Drogowego.

Kontrola polega na sprawdzeniu dokumentów tożsamości oraz w uzasadnionych przypadkach, bagażu i pojazdu. Średni czas kontroli to kilka minut, ale może się wydłużyć przy większym ruchu lub konieczności dokładniejszej weryfikacji.

Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie?

Każda osoba, bez względu na wiek, powinna posiadać dowód osobisty lub paszport w wersji fizycznej.

Uwaga! Nie można przekraczać granicy, okazując mobilny dowód osobisty (mDowód) w aplikacji mObywatel. Jest on ważny w kraju, ale nie uprawnia do przekroczenia granicy.

Dlaczego wprowadzono kontrole?

Decyzja o przywróceniu kontroli została podjęta z uwagi na: wzrost prób nielegalnego przekraczania granicy, zmiany w polityce migracyjnej w krajach sąsiednich, konieczność zwiększenia bezpieczeństwa oraz skuteczniejszego nadzoru nad ruchem transgranicznym.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak podkreślił, że celem jest bezpieczeństwo obywateli, a kontrole są organizowane tak, by jak najmniej utrudniać życie mieszkańcom i podróżnym.

Jak przekazali wojewodowie oraz służby podczas odprawy w MSWiA, ruch graniczny przebiega sprawnie. Nie odnotowano żadnych poważnych incydentów. Podróżni wykazują się wyrozumiałością, a funkcjonariusze działają sprawnie i profesjonalnie.

Apel do podróżnych

Minister Siemoniak oraz Straż Graniczna apelują o planowanie podróży z uwzględnieniem możliwości kontroli, przygotowanie dokumentów do okazania funkcjonariuszom i dostosowanie się do poleceń służb na przejściach granicznych.

Aktualne komunikaty oraz pełny wykaz czynnych przejść granicznych dostępne są na stronie internetowej Straży Granicznej.

