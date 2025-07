Pożar hali. Pracownicy w rozpaczy: Szef o mało zawału nie dostał

Pożar w hali firmy Folpak w Mińsku Mazowieckim wybuchł w niedzielę wieczorem. Zapalił się obiekt o wymiarach 80x50 m, w którym produkowane były m.in. opakowania foliowe. "Uwaga! Pożar hali magazynowej w Mińsku Mazowieckim (ul. Dźwigowa). Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien. Śledź komunikaty służb" – alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie powiatu mińskiego.

We poniedziałek wczesnym popołudniem strażacy wciąż dogaszali pogorzelisko. Działania służb mają wyjaśnić przyczynę pożaru. Nikomu nic się nie stało, jednak pracownicy mają obawy o swoją przyszłość. Folpak to jeden z największych pracodawców w mieście – zatrudnia ok. 200 osób.

"Tyle tych przypadków"

Reporter "Faktu" rozmawiał z pracownikami firmy. – Byłem na szczęście w domu, nie w pracy. Miałem wolny weekend. Nagle sąsiadka mówi: hala się pali. Dym był potworny, w środku ogień, temperatura taka, że okna zaczęły strzelać. A tam wszystko było: granulaty, wózki widłowe. Nie chce mi się wierzyć, że to przypadek. I że tyle przypadków ostatnio. Zobacz, co się działo w Ząbkach – mówi jeden z nich.

– Drugi dzień już strażacy walczą. Szef jak tu na miejsce przyjechał, to mało zawału nie dostał. On dla tej firmy dawał z siebie wszystko. Worki robiliśmy, folie. Klienci przyjeżdżali, zadowoleni. A teraz? Nie ma gdzie pójść, do pracy nie idę. Co dalej będzie, nie wiem. Na pewno to ubezpieczone, szef o to dbał, ale jakie straty! – podkreśla zrozpaczony. Właściciel hali produkcyjnej jak na razie nie chce rozmawiać o tym, co się stało.

Burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski przekazał w rozmowie z RMF FM, że hala nie była główną siedzibą przedsiębiorstwa. – Podstawowa siedziba cały czas jest nienaruszona. Znajduje się w niedalekiej odległości od miejsca pożaru – powiedział.

