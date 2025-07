Płonie hala w Siemianowicach Śląskich. W środku tworzywa sztuczne

Ogień pojawił się w należącej do firmy Audioplex hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni około 300 metrów kwadratowych. W środku znajdują się tworzywa sztuczne. Dym widoczny jest z daleka. Trwa akcja straży pożarnej. Policja zamknęła przejazd w okolicy. "Zachowajcie ostrożność, stosujcie się do poleceń służb pracujących na miejscu. Jeśli to możliwe – wybierzcie alternatywną trasę" – zaapelowała śląska policja. Z zakładu ewakuowano osiem osób. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

"Pożar hali z tworzywami sztucznymi w Siemianowicach Śląskich! Na terenie jednej z firm przy ul. Chemicznej w Siemianowicach Śląskich doszło do dużego pożaru hali. Na miejscu działają już pierwsze zastępy straży pożarnej, a z Katowic kierowane są dodatkowe siły. Z zakładu ewakuowano osiem osób. Gęsty, czarny dym widać z wielu okolicznych miast. W rejonie występują poważne utrudnienia w ruchu. Ulica Chemiczna jest zablokowana w obu kierunkach" – przekazał profil miasta Katowice na platformie X.

Wielki pożar hali w Mińsku Mazowieckim

W niedzielę wieczorem wybuchł pożar w hali firmy Folpak przy ul. Dźwigowej 13 w Mińsku Mazowieckim. W obiekcie produkowane były m.in. opakowania foliowe. Na miejscu na początku akcji gaśniczej pracowało 60 zastępów straży pożarnej, około 280 osób.

Niedawno (3 lipca) ogień strawił budynek mieszkalny w podwarszawskich Ząbkach, pozbawiając dachu nad głową ponad 500 osób. Ogień zniszczył poddasze i górne piętra budynku, a pozostałe mieszkania zostały zalane podczas akcji gaśniczej. Łącznie zniszczonych zostało ponad 200 lokali. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie pożaru.

Wcześniej, w nocy z 30 czerwca na 1 lipca doszło do awarii w warszawskim metrze. Po pożarze podstacji energetycznej na stacji metra Racławicka, zamknięto na cały dzień linię M1. 2 lipca wieczorem linia M1 uzyskała przejezdność. "Z przyczyn technicznych niedostępna dla pasażerów pozostanie stacja Racławicka. Pociągi przejadą przez nią bez zatrzymania. Linia metra M2 funkcjonuje bez utrudnień" – podkreślił w komunikacie Warszawski Transport Publiczny.

