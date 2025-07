Wielki pożar hali w Mińsku Mazowieckim. Trwa walka z żywiołem

Trwa ogromny pożar hali z materiałami z tworzyw sztucznych w Mińsku Mazowieckim. Hala ma wymiary 80 na 50 metrów. "Dziś doszło do pożaru hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Dźwigowej w Mińsku Mazowieckim. Na miejscu intensywnie pracują służby ratownicze – zarówno jednostki Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także Policja" – przekazały władze gminy Mińsk Mazowiecki na Facebooku. "Ze względu na duże zadymienie, apelujemy do mieszkańców okolicznych terenów o: zamknięcie okien, pozostanie w domach do odwołania, śledzenie komunikatów służb" – podano.

Mł. bryg. Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej poinformował stację Polsat News, że na miejscu pracuje 20 zastępów straży pożarnej. Nikt nie został ranny.

"Na miejscu jest już kilkadziesiąt zastępów, dysponowane są kolejne, w tym Plutony Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego FABRYKA" – podał serwis remiza.pl.

"Uwaga! Pożar hali magazynowej w Mińsku Mazowieckim (ul. Dźwigowa). Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien. Śledź komunikaty służb" – alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie powiatu mińskiego.

Komunikat Policji

Stołeczna Policja wydała komunikat. Poinformowano, że "około godziny 19:40 przy ulicy Dźwigowej 13 w Mińsku Mazowieckim z nieustalonych dotąd przyczyn doszło do pożaru Fabryki Urządzeń Dźwigowych. Trawa akcja gaśnicza. Na chwilę obecną brak informacji o osobach poszkodowanych".

"Na miejscu obecni są już funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowiecki. W rejon pożaru skierowano także funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Policjanci zabezpieczają teren objęty pożarem, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim będącym tam osobom. Dbamy także o płynność ruchu tak, aby służby ratownicze mogły szybko i sprawnie przemieszczać się w miejscu pożaru. Apelujemy o stosowanie się do poleceń policjantów oraz pozostałych służb" – czytamy.

Tragiczna seria

Niedawno ogień strawił budynek mieszkalny w Ząbkach, pozbawiając dachu nad głową ponad 500 osób. Ogień zniszczył poddasze i górne piętra budynku, a pozostałe mieszkania zostały zalane podczas akcji gaśniczej. Łącznie zniszczonych zostało ponad 200 lokali. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie pożaru

Wcześniej doszło do kilku awarii w warszawskim metrze. Po pożarze podstacji energetycznej na stacji metra Racławicka (gasiło go 50 strażaków, zamknięto na cały dzień linię M1), na warszawskiej Pradze-Południe spalił się transformator.

Z kolei w okolicy miejscowości Chruściechów (powiat białobrzeski) spaliło się 2,7 hektara lasu.

W maju 2024 roku spłonęła hala przy Marywilskiej w stolicy, w której działało około 1 tys. 400 punktów usługowych. Pożar centrum handlowego był efektem podpalenia dokonanego na zlecenie rosyjskich służb – poinformowali w maju tego roku minister sprawiedliwości i minister spraw wewnętrznych.