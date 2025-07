Wielu chętnych do fotela szefa lewicy. Koniec Czarzastego?

Dotychczas chęć walki o stanowisko ogłosili wicepremier Krzysztof Gawkowski oraz minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Niedawno w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" minister nauki Marcin Kulasek wskazał, że również nie wyklucza takiej decyzji. – Jeśli Włodzimierz Czarzasty nie zdecyduje się kandydować na lidera Nowej Lewicy, jestem gotów przejąć tę odpowiedzialność – zadeklarował.

Sam Czarzasty mówi, że decyzję w tej sprawie będzie podejmował w listopadzie, "po konsultacji z moimi koleżankami i kolegami z partii".

W Nowej Lewicy wielu jest jednak przekonanych, że obecny wicemarszałek Sejmu i tak wystartuje, a co więcej, kolejny raz wygra – wskazuje portal gazeta.pl. – Czarzasty przez lata tak poukładał sobie partię, że w zasadzie ma pewną wygraną – twierdzą rozmówcy z Nowej Lewicy.

Okoliczności sprzyjają Czarzastemu

"Włodzimierzowi Czarzastemu, jeśli zdecyduje się kandydować, sprzyjać będą także inne okoliczności. Po pierwsze, jego pozycję wzmacnia skuteczna polityka wewnątrz koalicji. NL, choć jest najmniejszym klubem, ma obecnie wicepremiera i w sumie (wraz z Gawkowskim) czworo ministrów konstytucyjnych. Do tego w listopadzie, zgodnie z umową koalicyjną, Czarzasty ma zostać marszałkiem Sejmu" – czytamy. – Jeśli ten scenariusz się spełni, a do tego utrzymamy mniej więcej stan posiadania w rządzie, to Czarzasty bez problemu wygra wybory wewnętrzne – ocenia jedna z posłanek.

Czarzasty ma jednak opozycję w partii. Dla nich, zwłaszcza grupy działaczy młodszego pokolenia oraz części polityków dawnej Wiosny Roberta Biedronia, reelekcja będzie oznaczała stagnację i rządy "starych" działaczy. – Niestety, Nowa Lewica to wciąż głównie struktury dawnego SLD, nic więc dziwnego, że tam dominuje zaplecze Czarzastego. A lewica potrzebuje dziś nowej twarzy, nowych pomysłów i nowej dynamiki, bo zbyt dużo rzeczy zawaliliśmy, albo zaniedbaliśmy, jako partia i jako koalicja. To nie jest tak, że Polska nagle stała się prawicowa, my po prostu od dwóch lat testujemy granice cierpliwości elektoratu demokratycznego – ocenia informatorka serwisu.

