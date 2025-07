"Pana wpis jest prowokacją". Policja odpowiada Mateckiemu

Parlamentarzysta zamieścił na portalu X "apel do wszystkich uczestników manifestacji przeciwko masowej migracji".

"Mam informację z wewnątrz Komendy Głównej Policji. Pamiętacie prowokacje na Marszach Niepodległości za pierwszych rządów niemieckiego agenta? To się może teraz powtórzyć" – czytamy we wpisie polityka.

"Wystrzegajcie się wszelkich prowokacji, agresji, skrajnie wulgarnych haseł. Każdemu kto ewidentnie prowokuje – róbcie zdjęcia i weryfikujcie później w pimeyes. Jeśli potwierdzi się, że to funkcjonariusz skierowany do prowokacji, to zrobimy mu piekło" – podkreśla Matecki.

Policja odpowiada Mateckiemu: Fałszywe pomówienie

Na wpis Dariusza Mateckiego zareagowała w mediach społecznościowych policja.

"Szanowny Panie Pośle, to właśnie Pana wpis jest prowokacją samą w sobie, fałszywym pomówieniem tysięcy policjantów, którzy jutro zamiast spędzić czas z rodzinami, będą pełnić służbę i robić wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zgromadzeń oraz osobom postronnym" – czytamy na oficjalnym profilu Polska Policja na portalu X. "Policja jest dla wszystkich obywateli, także dla Pana, i nie godzimy się na to, aby stawiać nas po którejkolwiek stronie sceny politycznej" – podkreślają mundurowi.

"Apelujemy o wzajemny szacunek i nie wzbudzanie niechęci lub nienawiści wobec policjantów u przedstawicieli różnych środowisk" – zaznaczają funkcjonariusze.

Owacje dla Bąkiewicza

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie parlamentarnego zespołu Ruchu Obrony Granic. Na jego czele stanął poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski. W zespole znaleźli się także inni politycy PiS, m.in. Przemysław Czarnek, Dariusz Matecki oraz Michał Wójcik.

Jednym z zaproszonych na środowe posiedzenie gości był prezes Rot Niepodległości Robert Bąkiewicz, który zaangażował się w obronę polskiej granicy zachodniej. Działacz narodowy i inni przedstawiciele Ruchu Obrony Granic zostali powitani owacjami na stojąco przez parlamentarzystów opozycji.

