Fatalna wiadomość dla Hołowni. Sondaż nie zostawia złudzeń

Jak wskazuje badanie pracowni United Surveys, przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski, 23,9 proc. badanych, zapytanych o to czy partia marszałka Sejmu się rozpadnie, udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie tak". Odpowiedź "raczej tak" wskazało 51,9 proc. badanych. Innego zdania było natomiast ponad 13 proc. osób, przy czym 10,7 proc. respondentów wskazało odpowiedź "raczej tak", a 2,7 – "na pewno tak". Z kolei 10,8 proc. badanych nie wiedziało, jak potoczą się losy Polski 2050 lub nie miało w tej sprawie wyrobionej opinii.

Jaki wariant wskazują zwolennicy koalicji?

Ciekawie rozkładają się opinie wśród wyborców koalicji i opozycji.

"Zwolennicy koalicji rządzącej raczej nie mają nadziei, że partia przetrwa. 80 proc. badanych jest przekonanych o rozpadzie. Zdecydowanych w tej kwestii jest 20 proc., 60 proc. uważa, że »raczej« tak się stanie. Szanse Hołowni daje tylko 15 proc. badanych – 10 proc. uważa, że »raczej« do rozejścia się partyjnych szeregów nie dojdzie, 5 proc. jest mocno przekonanych, że jednak to się stanie. 5 proc. nie zaprząta sobie głowy tymi sprawami" – informuje Wirtualna Polska.

Nieco inaczej jest w przypadku zwolenników opozycji. W tej grupie 28 proc. badanych sądzi, że zdecydowanie dojdzie do rozpadu Polski 2050, a 52 proc. tak przypuszcza, choć nie ma co do tego pewności. Odpowiedź "raczej nie" wskazało natomiast 11 proc. respondentów.

Żaden z badanych nie zdobył się natomiast na stuprocentową pewność co do takiego wariantu. 9 proc. respondentów przyznało natomiast, że nie zna odpowiedzi.

Przyczyna słabych notowań Hołowni

Wśród przyczyn takich wyników badania wskazuje się rozczarowujący wynik Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich. Marszałek Sejmu uzyskał zaledwie 4,99 proc. poparcia.

Problemem może też być nocne spotkanie z politykami PiS (w tym z prezesem tej formacji, Jarosławem Kaczyńskim) w mieszkaniu europosła Adama Bielana. Pod adresem lidera Polski 2050 padły gorzkie komentarze zarówno ze strony jego partnerów w koalicji rządzącej, jak i przedstawicieli jego własnego ugrupowania.

Czytaj też:

KO goni PiS, Hołownia poniżej 3 proc. Jeden wariant koalicji w najnowszym sondażuCzytaj też:

Arłukowicz uderza w Polskę 2050: Jeśli ktoś flirtuje z Kaczyńskim, to…