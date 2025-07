Bodnar żegna się z rządem. Przygotował "raport końcowy"

W środę premier przedstawił nowy skład rządu. Gabinet Donalda Tuska został "odchudzony" z 26 do 21 ministrów. – Są takie momenty w historii każdego kraju, gdy trzeba powściągnąć emocje i z nową energią ruszyć do pracy. Często towarzyszą temu zmiany personalne. Porządek, bezpieczeństwo i przyszłość. To kryteria, które powinny rozstrzygać o doborze ludzi i pracach rządu – mówił przed ogłoszeniem nazwisk nowych ministrów premier Tusk.

– Symboliczną kandydaturą na nowego ministra [sprawiedliwości – przy. red.] jest osoba pana Waldemara Żurka i powrót na stanowisko szefa MSWiA przez Marcina Kierwińskiego. Będzie to owocowało twardymi decyzjami w praktyce – zapowiedział szef rządu. Wcześniej podziękował ministrom, którzy pożegnali się ze stanowiskami, za dotychczasową pracę. Co ciekawe, żadne dobre słowo nie padło pod adresem Adama Bodnara.

Bodnar przedstawił raport

"Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości można zapoznać się z raportem, w którym zebrane zostały najważniejsze fakty dotyczące czasu mojego urzędowania na stanowisku Ministra Sprawiedliwości RP. To 44 strony zwięzłych informacji o kluczowych działaniach, jakie udało się zrealizować dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób pracujących w Ministerstwie. Znajduje się więc w dokumencie opis najważniejszych aktów normatywnych, działań instytucjonalnych oraz postępy i efekty osiągnięte w obszarach cyfryzacji, polityki kadrowej, zarządzania sądownictwem i współpracy międzynarodowej" – napisał na platformie X Adam Bodnar, który pozostaje senatorem oraz członkiem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

twitter

"Mam nadzieję, że dokument ten będzie doskonałym »bilansem otwarcia« dla nowego Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego, sędziego Waldemara Żurka" – zaznaczył Bodnar. Już wcześniej senator KO zadeklarował, że Żurek może liczyć na jego "pełne wsparcie w realizacji priorytetów".

Czytaj też:

Zamieszanie wokół Żurka. Wątpliwości ws. powołania na ministraCzytaj też:

"Wypada kilku beznadziejnych ministrów". Bosak: Zastąpią ich jeszcze gorsi