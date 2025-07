Komu prawo łaski?

W sieci pojawia się wpis. Wpis wykrywa czujne Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości – specjalna jednostka policji, która zajmuje się przestępstwami w Internecie: wyłudzeniami, kradzieżami, w tym tożsamości, identyfikowaniem i zwalczaniem grup pedofilskich. Policja natychmiast kieruje do spółki Meta wniosek o ujawnienie danych autora wpisu. Spółka odpowiada po dwóch dniach. Wtedy dopiero na policji pojawia się adwokat adresata wpisu i dostarcza oświadczenie klienta, że ten czuje się ogromnie z powodu wpisu zagrożony. Tego samego dnia w domu autorki wpisu pojawia się mocna policyjna ekipa, na czele z pierwszym zastępcą miejskiego komendanta policji. Niestety, groźnej przestępczyni nie ma w domu. Dlatego dzielna policja dobija się do mieszkania już następnego dnia o godz. 6. Kryminalistka zostaje zatrzymana, jest przesłuchiwana przez kilka godzin w związku z art. 190 Kodeksu karnego: "Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". Policja rekwiruje jej telefon. Przestępczyni dostaje zakaz opuszczania kraju, musi wpłacić 300 zł poręczenia, a w dodatku musi się trzy razy w tygodniu stawiać na policji. Prokurator zatwierdza nakaz przeszukania mieszkania podejrzanej. Postępowanie trwa, prokuratura nie śpi. Jest wszak wyposażona w wytyczne od samego prokuratora generalnego!