Horror w Sosnowcu: Ruszył z maczetą na policjantów, został zastrzelony

Do zdarzenia doszło w czwartek nad ranem w Sosnowcu. Ok. godziny 5. służby otrzymały wezwanie na ulicę Mikołajczyka do pobudzonego mężczyzny z maczetą w dłoni. Jak podaje w komunikacie śląska policja, miał on wcześniej uszkodzić zaparkowane samochodu osobowe i autobus miejski.

Atak maczetą w Sosnowcu. Napastnik nie żyje

"Gdy policjanci dotarli na miejsce, mężczyzna skierował swoją agresję na nich i nie wykonywał poleceń mundurowych" – czytamy.

Jak podkreślono, w związku z bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia, policjanci użyli broni palnej, oddając strzały w kierunku napastnika. W wyniku oddanych strzałów mężczyzna został ranny. Na miejsce wezwano załogę pogotowia ratunkowego. Agresor został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

"Cały czas na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora, w związku z tym ul. Mikołajczyka jest zamknięta" – informuje policja.

