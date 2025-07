Policja dołączy do Straży Granicznej na granicy z Niemcami

– Podjęliśmy decyzję, że przywracamy czasową kontrolę na granicy Polski z Niemcami i Polski z Litwą. Wejdzie w życie ze względów organizacyjnych w poniedziałek, 7 lipca. Do tego czasu odpowiednie służby, w tym przede wszystkim Straż Graniczna, zostały zobowiązane do logistycznego przygotowania tej operacji – zapowiedział w poniedziałek premier Donald Tusk. To odpowiedź na kryzys, który trwa od kilku tygodni na granicy z Niemcami. Według lokalnych działaczy, którzy organizują się, aby chronić granicę przed przerzutem nielegalnych migrantów, niemieckie służby działają bezprawnie, a strona polska w niewystarczający sposób chroni granicę.

Tusk wskazał, że od mniej więcej miesiąca "zmieniła się praktyka na granicy". – Strona niemiecka odmawia wpuszczania na swój teren – tak jak to było od mniej więcej 10 lat – migrantów, którzy z różnych kierunków zmierzają do Niemiec, ubiegając się na o azyl – powiedział.

Policja napomina obrońców granicy

Jest oficjalny komunikat Policji. "W związku z czasowym przywróceniem od 7 lipca br. kontroli na granicach z Niemcami i Litwą, policjanci będą wspierać w realizacji ustawowych zadań Straż Graniczna w punktach kontroli granicznej Policja niezmiennie dba o bezpieczeństwo i porządek publiczny, także w rejonach przygranicznych. Zadania policjantów dotyczą podejmowania czynności w przypadkach naruszenia prawa, popełnianych przestępstw i wykroczeń oraz realizacji działań w zakresie utrzymania płynności ruchu drogowego. Celem działań Policji jest także zapobieganie próbom nielegalnego transportu migrantów oraz zatrzymywanie osób trudniących się handlem ludźmi" – wskazano.

Następnie odniesiono się do działań Ruchu Obrony Granic. "Jednocześnie apelujemy, aby osoby korzystające z konstytucyjnego prawa do wolności zgromadzeń, zachowywały się w sposób zgodny z przepisami prawa. Policjanci są zobligowani do reagowania w przypadku ich naruszenia. Wszystkie działania realizowane przez policjantów mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, zarówno terenów przygranicznych, jak i pozostałej części naszego kraju" – przekazała Policja.

Czytaj też:

Niemcy podali, ilu migrantów odesłali do PolskiCzytaj też:

"Damscy bokserzy". Siemoniak atakuje członków Ruchu Obrony Granic