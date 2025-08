Kancelarie prezydenta i premiera oddają hołd Powstańcom. "Cześć i chwała", "pamiętamy"

"Cześć i chwała bohaterom! Wieczna pamięć poległym! Niech pamięć o #PowstanieWarszawskie i jego bohaterach trwa nieprzerwanie w naszej historii" – czytamy na profilu kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.

"1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Odwaga i poświęcenie Powstańców na zawsze wpisały się w historię Polski. Pamiętamy" – napisano na profilu KPRM.

Apel Pamięci

W czwartek na placu Krasińskich przy Pomniku Powstania Warszawskiego odbył się Apel Pamięci. Hołd powstańcom warszawskim oddali m.in. prezydent Andrzej Duda, prezydent elekt Karol Nawrocki, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Głowa państwa odznaczyła powstańców orderami.

81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie to największa bitwa miejska w dziejach Polski. Rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku i trwało 63 dni. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku w godzinie "W", czyli o 17:00.

W Powstaniu Warszawskim walczyło około 45-50 tysięcy Polaków. Przeciwko nim stanęło, w kulminacyjnym momencie, 50 tysięcy Niemców. Polacy nie mieli jednak większych szans – byli słabo uzbrojeni. W broń palną wyposażonych było niespełna 10 procent wszystkich Powstańców. Niemcy mieli do dyspozycji każdy rodzaj broni, łącznie z bronią pancerną i artylerią.

Do dziś nie do końca wiadomo, kto odpowiada za podjęcie decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego. Powszechnie wskazuje się na Tadeusza "Bora" Komorowskiego, lecz niewykluczone, że dążył do tego także premier Stanisław Mikołajczyk, który uważał Powstanie za dobrą kartę przetargową w negocjacjach ze Stalinem.

