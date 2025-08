Policja zatrzymała kierowcę, by skontrolować trzeźwość. Wiózł nielegalnych migrantów

Do zdarzenia doszło na jednej z ulic wyjazdowej ze Szczecina. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej pojazd typu kombi. Za kierownicą siedział 32-letni obywatel Uzbekistanu. W części ładunkowej pojazdu funkcjonariusze ujawnili sześciu mężczyzn nieposiadających żadnych dokumentów tożsamości. Według wstępnych ustaleń, są to najprawdopodobniej obywatele Erytrei, którzy zostali nielegalnie przewiezieni przez granicę z Litwy do Polski – podała szczecińska Policja.

W trakcie dalszych czynności ustalono, że kierowca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna tłumaczył, że zmierzał w kierunku Niemiec.

Wszyscy zatrzymani – zarówno kierujący, jak i przewożeni cudzoziemcy – zostali przewiezieni do jednostki Policji. O sprawie poinformowano Straż Graniczną, która prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policja oraz Straż Graniczna wyjaśniają okoliczności zdarzenia, w tym możliwe powiązania z procederem nielegalnego przemytu ludzi – wskazano w komunikacie.

Powrót kontroli granicznych

Przypomnijmy, że 7 lipca Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT, zatrzymują do kontroli wytypowane pojazdy wjeżdżające do Polski. Przez niespełna miesiąc tylko w woj. zachodniopomorskim udaremniono nielegalne przekroczenie granicy kilkudziesięciu osobom. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, kontrole będą prowadzone do 5 sierpnia. Przedstawiciele rządu zapowiedzieli, że termin kontroli prawdopodobnie zostanie wydłużony.

Wcześniej o niepokojącej sytuacji na zachodniej granicy Polski alarmowali działacze Ruchu Obrony Granicy. Opisywali sytuacje, w których niemieckie służby przepychały na polską stronę migrantów.

