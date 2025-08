"Do Rzeczy" nr 32: Gang Olsena 2.0

– W co gra Szymon Hołownia? A może to nie on gra, tylko nim grają? W takim razie kto i co chce osiągnąć? Po ujawnieniu informacji o prywatnych spotkaniach marszałka Sejmu z Kaczyńskim, w obecności Bielana i Kamińskiego, a zwłaszcza po jego oświadczeniu, że był namawiany do udziału w zamachu stanu, mającym uniemożliwić objęcie urzędu wybranemu przez Polaków prezydentowi i zastąpić go kimś uległym wobec Tuska, to pytanie jest kluczowe – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Projekt Hołownia: schyłek czy reaktywacja?".

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Od niemal dekady jest na wojnie z PiS. Przez lata walk z "reżimem Kaczyńskiego" dorobił się nie tylko uznania najradykalniejszego elektoratu PO, lecz także nimbu represjonowanego buntownika. Oficjalnie Waldemar Żurek został powołany na stanowisko ministra sprawiedliwości, jednak w praktyce jego jedynym zadaniem ma być "depisyzacja" państwa. Do czego jest zdolny nowy minister?– rozważa Jan Fiedorczuk w tekście "A więc wojna".

– Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy, który ma zagwarantować gorzej zarabiającym artystom dopłaty do składek ZUS. Próbuje też określić, kim jest zawodowy artysta. Tylko że na to proste pytanie nie ma równie łatwej odpowiedzi – pisze Radosław Wojtas w artykule “Składka na artystów”.

– Prezydent Andrzej Duda odchodzi jako człowiek sympatyczny, lojalny, lecz pozbawiony wizji, odwagi i suwerenności politycznej. Pozostawia kraj bardziej zależny, bardziej rozbrojony i bardziej rozmyty, niż zastał go w 2015 r. – stwierdza Michał Krupa w tekście "Dekada pasywności".

– Kto mógłby, 50 lat po kapitulacji powstania, jeszcze potwierdzić, że Witold Pilecki, tak jak napisał w relacji w sierpniu 1945 r., przez 10 dni dowodził obroną trzech redut wokół placu Starynkiewicza? – sprawdza Maciej Kledzik w tekście "Ramię w ramię z Narodowymi Siłami Zbrojnymi".

– Gdy szefowa Komisji Europejskiej próbowała przedstawiać swą klęskę w negocjacjach z USA jako sukces, władze Mołdawii demonstrowały przywiązanie do unijnych wartości i wolności słowa, deportując niektórych europejskich polityków, którzy przylecieli do stolicy tego kraju na międzynarodową konferencję konserwatystów – pisze Jacek Przybylski w artykule "Wojna światów".

W najnowszym numerze również Wojciech Cejrowski zdradza, jak Donald Trump ograł Ursulę von der Leyen.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 4 sierpnia 2025 r.

