Tusk o Nawrockim: Jeśli będzie chciał przeszkadzać, zobaczy kto rządzi

W czwartek na konferencji prasowej premier był pytany, jak wyobraża sobie współpracę między rządem a nowym prezydentem.

Mamy dużo rzeczy do zrobienia. Każdy, kto będzie chciał pomóc, będzie – niezależnie od poglądów politycznych, stanowiska jakie pełni – mile widzianym parterem. Mówię o tym bardzo serio – oświadczył Tusk.

– Miałem przyjemność, a czasami było to bardzo poważne wyzwanie, z wieloma prezydentami, właściwie od początku III Rzeczpospolitej. To jest czwarty prezydent. I ze wszystkim ta kohabitacja, współpraca była bardzo wymagają, czasami trudna, ale jakoś dawaliśmy radę – ocenił.

Podkreślił, że "wszędzie tam, gdzie nowy prezydent będzie chciał pomagać, będę witał z otwartymi ramionami jego gotowość do współpracy". – Wszędzie tam, gdzie będzie chciał przeszkadzać, zobaczy, na czym polega reguła konstytucyjna i kto rządzi w kraju. I będę w tej kwestii bardzo konsekwentny, a jak będzie trzeba też bezwzględny – stwierdził szef rządu.

Prezydent zwołuje Radę Gabinetową. Nawrocki zwrócił się do Tuska

W środę Karol Nawrocki po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym wygłosił w Sejmie swoje pierwsze orędzie, w którym zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej, czyli obrad rządu pod przewodnictwem prezydenta.

– Chciałem serdecznie już dzisiaj zaprosić na posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu – oświadczył Nawrocki, zwracając się bezpośrednio do obecnego na sali premiera.

– Będę chciał z polskim rządem porozmawiać o inwestycjach rozwojowych, o najważniejszych inwestycjach, które przed nami, a także o stanie finansów publicznych – przekazał.

– Panie premierze, czuję się zobowiązany jako prezydent Polski, mieć pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa polskiego – powiedział Nawrocki do Tuska.