"Bezprawna inwigilacja". Sędziowie TK alarmują

"Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego – Prezes Bogdan Święczkowski oraz Krystyna Pawłowicz zostali poinformowani przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie o prowadzeniu, w ich przekonaniu całkowicie bezprawnej, inwigilacji wobec nich. Sędziowie podjęli decyzję o złożeniu zażalenia na postanowienie Prokuratury oraz skierowaniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa" – czytamy w komunikacie na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

Wskazano, że "o bezprawnej inwigilacji sędziowie zamierzają ponadto powiadomić Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego oraz organy międzynarodowe".

"Postępowanie przygotowawcze Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygn. 3041-1.Ds.310.2024 wymierzone w sędziów Trybunału Konstytucyjnego było związane z wydaniem jednego z ostatecznych orzeczeń i polegało na dokonaniu kontroli bilingów sędziów oraz zobowiązaniu operatorów sieci do przekazania danych teleadresowych ich rozmówców" – doprecyzowano w informacji z TK. Nie podano, o jakie dokładnie orzeczenie chodzi w sprawie.

Nawrocki o praworządności

W środowym orędziu wygłoszonym tuż po zaprzysiężeniu, prezydent Karol Nawrocki odniósł się do kwestii praworządności. – Drodzy państwo, Polska musi wrócić na drogę praworządności. Dzisiaj Polska nie jest na drodze praworządności, bo ciężko nazwać praworządnym państwo, w którym nie działa i nie funkcjonuje legalnie wybrany prokurator krajowy, w którym artykuł 7. konstytucji, mówiący, że organy władzy państwowej muszą działać na podstawie i w granicach prawa, jest niestety regularnie łamany – zapowiedział nowy przywódca. Nawrocki zapewnił także, że nie będzie mianował ani awansował sędziów, którzy sprzeniewierzają się misji swojego zawodu.

