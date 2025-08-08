"Niektórzy twierdzą, że jest pan idiotą". Bąkiewicz ostro do Szłapki

Kolejne mocne słowa pomiędzy Robertem Bąkiewiczem a Adamem Szłapką padły przy okazji wpisu Marcina Kierwińskiego. "Prokuratura prowadzi postępowanie ws. Bąkiewicza. Ten agresywny agitator naruszył godność funkcjonariuszy służących Rzeczypospolitej i za to będzie odpowiadał" – napisał szef MSWiA na platformie X.

Szłapka kontra Bąkiewicz

Jego wpis z własnym komentarzem udostępnił właśnie rzecznik rządu. Podkreślając, iż nie ma przyzwolenia na plucie na polski mundur, Szłapka podkreślił, że Bąkiewicza dosięgnie sprawiedliwość. Słowa te spotkały się z ostrą reakcją samego zainteresowanego.

"Co prawda niektórzy twierdzą, że jest Pan idiotą, ale ja tego stanowiska nie popieram, dlatego zakładam, że celowo robi Pan z mundurowych głupków, wmawiając im, że jesteście obrońcami polskiego munduru, mimo że nikt go bardziej nie zszargał niż Wy" – napisał Bąkiewicz. "Tak więc, słowo 'sprawiedliwość' w Waszych ustach brzmi jak ponury żart" – podsumował.

Bąkiewicz usłyszy zarzuty. Chodzi o znieważenie funkcjonariuszy SG i ŻW

Przypomnijmy, że lider Ruchu Obrony Granic ma odpowiadać za znieważenie w dniu 29 czerwca br. w Słubicach czterech funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Sprawa postawienia mu zarzutów jest przesądzona. Prokurator z Gorzowa Wielkopolskiego przystąpił do realizacji polecenia jednostki wyższego szczebla.

Jak donosiło RMF FM, podjęcie działań przez śledczych oznacza, że prokurator referent, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez szefową Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, przygotowuje postanowienie o przedstawieniu zarzutów Robertowi Bąkiewiczowi. Następnie działacz narodowy zostanie wezwany na przesłuchanie w charakterze podejrzanego i usłyszy zarzuty.

Wcześniej, prokurator – po otrzymaniu polecenia w tej sprawie – złożył wniosek o wyłączenie go z czynności. Prokurator Krajowy jednak nie uwzględnił pisma.

Postanowienie dotyczące Bąkiewicza dotarło już z Warszawy do Gorzowa Wielkopolskiego. Oznacza to otwarcie drogi do kontynuowania śledztwa. "Prokuratura regionalna nakazała postawienie zarzutów, bo inaczej niż prowadzący postępowanie śledczy oceniła materiał dowodowy. Bąkiewicz ma odpowiedzieć za znieważenie mundurowych, ponieważ nazwał ich zdrajcami" – czytamy na rmf24.pl.

