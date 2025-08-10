Makabryczne odkrycie policji. Zwłoki noworodka ukryte w reklamówce

Makabrycznego odkrycia dokonali w nocy z soboty na niedzielę policjanci w miejscowości Ułęż w powiecie ryckim w województwie lubelskim.
Lubelszczyzna: Znaleziono ciało noworodka
Zwłoki noworodka ujawniono na terenie jednej z prywatnych posesji. Ciało dziecka było umieszczone w reklamówce.
– Wczoraj około godziny 22.30 otrzymaliśmy zgłoszenie, po którym policjanci udali się na teren prywatnej posesji na terenie powiatu ryckiego, gdzie odnaleźli zwłoki noworodka umieszczone w reklamówce – poinformowała, cytowana przez TVN24.pl aspirant sztabowa Agnieszka Marchlak, pełniąca obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Rykach.
Aktualnie, jak przekazała, czynności są na wstępnym etapie. Mundurowi prowadzą je pod nadzorem prokuratora.
31-letnia kobieta w rękach policji
Wiadomo, że w sprawie zatrzymana została 31-letnia kobieta. Na razie nie ma pewności, że to matka znalezionego dziecka. Istnieje jednak takie podejrzenie. Śledczy mają to ustalić w toku dalszych czynności.
W związku z tym tragicznym zdarzeniem nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Okoliczności śmierci noworodka ma pomóc wyjaśnić zaplanowana już sekcja zwłok.
