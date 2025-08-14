"Zataiła konflikt interesów". Minister żąda zwrotu milionów dotacji

Informację w tej sprawie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wcześniej ruch ten zasygnalizowała na wtorkowym posiedzeniu rządu.

Pełczyńska-Nałęcz wzywa marszałek województwa świętokrzyskiego do zwrotu dotacji

"Wezwałam Panią Marszałek Województwa Świętokrzyskiego do zwrotu 4, 365 mln zł publicznych pieniędzy z inwestycji funduszowych, ponieważ doszło do konfliktu interesów" – przekazała na platformie X. Minister wyjaśniła, że marszałek podpisała umowę na dotacje dla firmy partnera życiowego swojej córki. "Na dodatek wbrew funduszowym zasadom nie ujawniła, że występuje tu konflikt interesów" – wskazała.

Z informacji przekazanej we wpisie wynika, że decyzja w tej sprawie została poprzedzona szczegółowymi kontrolami Ministerstwa i instytucji ścigającej nadużycia finansowe w Unii. "Wynik kontroli jest jednoznaczny" – podkreśliła.

"Uczciwi przedsiębiorcy powinni czuć się bezpiecznie"

Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że każda nieuczciwie wzięta złotówka jest odbierana i przeznaczana na uczciwe inwestycje. "Słucham obywateli, którzy korzystają z jawności danych i dziękuję za ich zaangażowanie" – dodała.

"Natomiast uprzedzam: nie ma i nie będzie żadnych 'ziobryzmów' – czyli egzekucji funduszowych na podstawie przypadkowych domniemań, internetowych 'linczów' i politykierskich pomówień. Uczciwi przedsiębiorcy (a tych jest zdecydowana większość) oraz wszyscy uczciwi inwestorzy (też zdecydowana większość) mogą i powinni się czuć w Polsce bezpiecznie" – podsumowała minister.

Sprawa, o której mowa, była przedmiotem kontroli prokuratury. Stało się to na wniosek posłów Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha i Lucjana Pietrzczyka. Ostatecznie postępowanie zostało umorzone, a decyzja w tej sprawie jest prawomocna.

