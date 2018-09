SE: Będzie "500 plus" dla emerytów. Jest zapowiedź Kaczyńskiego

Informacje o "500 plus" skierowanym do emerytów miał potwierdzić Jarosław Kaczyński w rozmowie z "Super Expressem". "Zapewniam, że środki na to się znajdą, że los emerytów będzie poprawiany" – mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z gazetą.

Kaczyński stwierdził, że nowy program wsparcia dla emerytów jest już omawiany na posiedzeniach zarówno rządu, jak i kierownictwa partii. Polityk dodał jednak, że chwilowo jest zbyt wcześnie, by mógł przedstawić konkretne założenia projektu.

Kaczyński stwierdził, że kwestia poziomu życia emerytów jest niezwykle istotna i złożona. Fakt, że w Polsce jest 9 milionów emerytów sprawia, że każda drobna podwyżka przekłada się na olbrzymie sumy. "Mimo wszystko będziemy w tym kierunku szli" – zapewnia polityk w rozmowie z "Super Expressem"

Zabiorą najbogatszym?

O dodatku "500 plus" dla emerytów gazeta pisała już kilka dni temu. Z ustaleń "Super Expressu" wynika bowiem, że w partii rządzącej zrodził się pomysł, aby taki jednorazowy dodatek sfinansowali najlepiej zarabiający Polacy. W jaki sposób? "Dziś, gdy zarobią kwotę równą 30 średnim krajowym pensjom przestają płacić składki do ZUS. PiS chciał zlikwidować ten próg" – czytamy w "SE".

Z ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, że realizacja tego pomysłu zasiliłaby ZUS kwotą oko. 7 miliardów zł.

Przepisy te skierował do Trybunału Konstytucyjnego prezydent Andrzej Duda. Sędziowie powinni się zająć tą sprawą jeszcze w tym roku. "Jeśli trybunał zdecyduje, że ustawa znosząca limit 30-krotności jest zgodna z Konstytucją, ZUS dostanie spory zastrzyk gotówki" – czytamy na łamach gazety.

Pomysł przeznaczenia tych środków na seniorów popiera przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Andrzej Szlachta. – To byłby taki solidarnościowy program. Tak jak Janosik, bierzemy tym, którzy mają w nadmiarze, a oddajemy tym, którzy najbardziej potrzebują tego wsparcia – podkreśla polityk.